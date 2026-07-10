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दमोह में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था गंदा धंधा, संचालक आफताब समेत 6 हिरासत में, लड़कियों ने लगाया आरोप

दमोह में स्पा सेंटर की आड़ में लंहे समय से कथित देह व्यापार संचालिच होने का मामला सामने आया है. कार्रवाई के दौरान इस अवैध गतिविधि का खुलासा हुआ. पुलिस ने स्पा संचालक मुहम्मद आफताब समेत 6 को हिरासत में लिया है.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Pooja
Published: Jul 10, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:40 AM IST
दमोह में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था गंदा धंधा, संचालक आफताब समेत 6 हिरासत में, लड़कियों ने लगाया आरोप

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