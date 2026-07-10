/दमोह में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था गंदा धंधा, संचालक आफताब समेत 6 हिरासत में, लड़कियों ने लगाया आरोप

दरअसल दमोह के एसपी आनंद कलादगी को सूचना मिल रही थी कि शहर के तीन गुल्ली इलाके में चल रहे यूनिक दा थाई स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिसके बाद पुलिस टीम ने सीएसपी के निर्देशन में रेड मारी और जो सूचना थी वो सही निकली. इस स्पा सेंटर में बेखौफ होकर देह व्यापार किया जा रहा था. पुलिस ने तीन युवक और तीन युवतियों को हिरासत में लिया तो कई ऐसे सबूत भी मिले है. यहां देह व्यापार होने की गवाही दे रहे है.



मुहम्मद आफताब है गिरोह का सरगना

ये बड़ा रैकेट इलाके में चल रहा है. देर रात तो चली कार्रवाई के बाद सीएसपी ने खुलासा किया कि रीवा का रहने वाला मुहम्मद आफताब इस गिरोह का सरगना है, जो स्पा सेंटर का लायसेंस लेकर उसमें मसाज की जगह देह व्यापार का काम कराता है. पुलिस ने जिन तीन लड़कियों को पकड़ा उनमें पश्चिम बंगाल के कलकत्ता, जबलपुर और ग्वालियर की रहने वाली है. महिला पुलिस ने जब लड़कियों से पूछताछ की तो इन पीड़िताओं ने बड़ा खुलासा किया और बताया है कि उन्हें मसाज पार्लर में काम करने के लिए हायर किया गया था, लेकिन जब वो यहां आई तो उनसे मुहम्मद आफताब द्वारा जबरन देह व्यापार कराया जाने लगा और मजबूरी में वो इस कारोबार से जुड़ी है.