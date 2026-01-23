देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड, पूर्व विधायक रामबाई को फिर लगा झटका, पति की सजा पर आया बड़ा फैसला

Devendra Chaurasiya Murder Case-मध्यप्रदेश के दमोह जिले का वह चर्चित मामला, जिसने प्रदेश में हलचल मचा दी थी, एक बार फिर सुर्खियों में है. कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने बीएसपी की पूर्व विधायक रामबाई सिंह के पति, देवर, भाई और भतीजे समेत 7 मुख्य आरोपियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है. वहीं 18 आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है.

पहले जानिए देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड

यह घटना 15 मार्च 2019 की है. दमोह जिले के हटा में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया के बेरमही से हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड का आरोप उस समय पथरिया से बसपा की विधायक रामबाई सिंह के परिवार और उनके समर्थकों पर लगा था. पुलिस ने इस मामले में कुल 27 लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें से 26 आरोपियों को गिरप्तार किया गया था और एक आरोपी फरार हो गया था, जो अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है.

निचली अदालत ने सुनाई थी सजा

इस मामले की सुनवाई पहले हटा की एडीजे कोर्ट में हुई थी. पिछले साल, अदालत ने एक आरोपी को छोड़ते हुए 25 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इस फैसले के खिलाफ आरोपियों ने जबलपुर हाईकोर्ट में अपील की थी. अब इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने माना कि 7 मुख्य आरोपी इस अपराध में सीधे तौर पर शामिल थे, इसलिए उनकी उम्रकैद की सजा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. हालांकि, कोर्ट ने बाकी 18 अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है और उन्हें रिहा करने के आदेश दिए है. जिन आरोपियों को सजा सुनाई गई है उनमें पूर्व विधायक रामबाई के परिवार के लोग शामिल हैं.

किन-किन की सजा बरकरार रही?

देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में पूर्व विधायक रामबाई सिंह के पति गोविंद सिहं, देवर चंदू सिंह, भाई लोकेश सिंह, भतीजे गोलू और तीन अन्य सहयोगियों की सजा बरकरार रखी गई है. कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार पूर तरह संतुष्ट नहीं है. मृतक देवेंद्र चौरसिया के भाई के वकील का कहना है कि वे हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन 18 आरोपियों का बरी होना उन्हें मंजूर नहीं है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा बरी किए गए आरोपियों को लेकर वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और दोषियों को सजा दिलाएंगे.

