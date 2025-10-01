दमोह में कुत्तों का आतंक, एक ही दिन में 25 से ज्यादा लोगों को बनाया निशाना, दहशत में लोग

Damoh News: मध्य प्रदेश के दमोह ज़िले में आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है. एक ही दिन में 25 से ज़्यादा लोगों को कुत्तों ने अपना निशाना बनाया है. इन हमलों में ज़्यादातर बच्चे घायल हुए हैं, जिससे अभिभावकों की चिंता और बढ़ गई है. मंगलवार दोपहर से ही कुत्तों के काटने से घायल मरीज़ दमोह ज़िला अस्पताल पहुंचने लगे थे. मरीज़ों की संख्या लगातार बढ़ती गई और देर रात तक 25 के आसपास पहुंच गई. नवरात्रि के त्योहार के चलते लोग दिन-रात धार्मिक अनुष्ठानों और देवी-देवताओं के दर्शन के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं, जिससे आवारा कुत्तों को लोगों को निशाना बनाने का मौका मिल रहा है.

यह भी पढ़ें: दमोह के मजदूर कर्नाटक में बंधक, प्रशासन ने रेस्क्यू शुरू किया; 27 लोग सुरक्षित वापस लौटेंगे घर

Add Zee News as a Preferred Source

एक ही दिन में 25 से ज्यादा लोगों को बनाया निशाना

दरअसल, दमोह में आवारा कुत्तों ने एक ही दिन में 25 से ज़्यादा लोगों को काट लिया. इनमें ज़्यादातर बच्चे थे. मंगलवार दोपहर अचानक ज़िला अस्पताल में मरीज़ आने लगे, जिनमें से ज़्यादातर कुत्तों के काटने के शिकार थे. जैसे-जैसे लोगों की संख्या बढ़ती गई, दहशत फैलती गई और देर रात तक मरीज़ों की संख्या 25 के आसपास पहुंच गई. कुत्तों के काटने की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है.

दहशत में लोग

बता दें कि इन दिनों नवरात्र चल रहे हैं और इन दिनों में लोग दिन रात सड़कों पर हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के साथ ही माता के दर्शन के लिए भी निकल रहे हैं और ऐसे में आवारा कुत्ते लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं. शहर के फुटेरा वार्ड में एक ही कुत्ते ने आठ बच्चों को अपना निशाना बनाया जबकि शोभानगर धरमपुरा बस स्टैंड सहित कॉलोनी क्षेत्रों में भी कुत्तों के काटने की घटनाएं हुई हैं. अकेले जिला अस्पताल में सुबह से शाम तक 20 मरीज पहुंचे जबकि कई लोगों ने निजी अस्पतालों में भी इलाज कराया है. शहर में कुत्तों के बढ़ते आतंक और एक दिन में सामने आ रहे मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है और लोग खासकर बच्चों को लेकर चिंतित हैं.