ताला टूटते ही थम गईं सबकी सांसें…जंजीरों में जकड़ा मिला बुजुर्ग, खौफनाक मंजर देख दहशत में पूरा इलाका

Damoh viral video: एमपी के दमोह जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति को बेरहमी से जंजीरों में जकड़कर उसके पैरों में ताला लगा दिया गया. बस स्टैंड क्षेत्र में यह व्यक्ति घंटों तक सड़कों पर रेंगता रहा, लेकिन लोग सिर्फ वीडियो बनाते रहे और उसे देखते रहे. कई घंटे बाद कुछ संवेदनशील लोगों की नजर जब इस बुजुर्ग पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत मडियादो पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग के पैरों में बंधी जंजीर और ताला खोलकर उसे आज़ाद कराया. जांच में सामने आया कि जंजीरों में जकड़ा यह व्यक्ति विनती गांव का रहने वाला हीरालाल प्रजापति है. हैरानी की बात यह है कि आसपास मौजूद लोग लंबे समय तक तमाशबीन बने रहे, लेकिन किसी ने भी उसकी बेड़ियां खोलने का साहस नहीं दिखाया.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

पुलिस द्वारा पूछताछ में बुजुर्ग यह बताने में सक्षम नहीं हो पाया कि उसके साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार किसने किया. थाना प्रभारी शिवांगी गर्ग का कहना है कि बुजुर्ग मानसिक रूप से कमजोर प्रतीत होता है, इसलिए वह कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहा. फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर किसने उसे जंजीरों में बांधा और उसे इस हालत में छोड़ दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्टः महेंद्र दुबे, दमोह

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!