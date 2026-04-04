नूरी नगर में बिजली विभाग का बड़ा छापा, सैकड़ों घरों में पकड़ी गई 'चोरी की बिजली', एक घर बना था 'पावर जंक्शन'

Damoh Electricity Theft News: दमोह जिले से बिजली चोरी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां बिजली विभाग ने छापेमार कार्रवाई करते हुए कई इलाकों में अवैध कनेक्शन पकड़े हैं. विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद कार्रवाई की गई. छापे के दौरान चौंकाने वाले दृश्य सामने आए, जहां बड़ी संख्या में घरों में सीधे पोल से लाइन डालकर बिजली चोरी की जा रही थी. विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर कई कनेक्शन काटे और कार्रवाई शुरू की.

विद्युत मंडल ने नूरी नगर, कसाई मंडी, गड़ी मोहल्ला और पठानी मोहल्ला जैसे इलाकों में जांच के लिए छह अलग-अलग टीमें गठित की थीं. सभी टीमों ने एक साथ नूरी नगर क्षेत्र में दबिश दी, जहां करीब 75 घरों में बिजली चोरी के मामले सामने आए. जांच में पाया गया कि लोग पोल से अलग से तार जोड़कर अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहे थे, जिससे विभाग को भारी नुकसान हो रहा था.

35 लोगों पर केस दर्ज

कार्रवाई के दौरान विभाग ने अब तक 35 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के प्रकरण दर्ज किए हैं और उनके कनेक्शन काट दिए हैं. वहीं, 75 चिन्हित घरों में से कई घरों के लोग मौके पर नहीं मिले, जिसके कारण उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं हो सका है. विभाग का कहना है कि आगे भी जांच जारी रहेगी और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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घर में बना पावर जंक्शन

सबसे हैरान करने वाला मामला तब सामने आया जब एक घर में अवैध रूप से पावर जंक्शन बनाया गया था. यहां से मोटी केबल के जरिए कई घरों को बिजली सप्लाई कर पैसे वसूले जा रहे थे. इससे पहले इसी क्षेत्र के पास बिजली टीम पर हमला भी हो चुका है. फिलहाल विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है और अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा.

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