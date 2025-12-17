भगवान को भी लगने लगी ठंड... पहनाए जा रहे गर्म कपड़े, गर्भगृह में लगाए गए अंगीठी और हीटर

Damoh News: मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच दमोह जिले के मंदिरों में देवी-देवताओं की मूर्तियों पर भी अब सर्दी का असर दिखने लगा है. भक्त और पुजारी देवी-देवताओं को ठंड से बचाने के लिए खास उपाय करने लगे हैं.
Damoh News: मध्य प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड अब मंदिरों तक भी पहुंच गई है. दमोह जिले के कई इलाकों के मंदिरों में देवी-देवताओं की मूर्तियों पर इस भीषण ठंड का असर साफ दिख रहा है, जिसके चलते भक्त और पुजारी देवताओं को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम कर रहे हैं. बढ़ती ठंड को देखते हुए अब देवी-देवताओं के वस्त्र ऊनी या गर्म कपड़ों से बदल दिए गए हैं. इसके अलावा गर्भगृह में आरामदायक तापमान बनाए रखने के लिए कुछ जगहों पर अंगीठी जलाई जा रही है, जबकि कुछ जगहों पर हीटर लगाए गए हैं.
मंदिरों में प्रतिमाओं को पहनाए गए गर्म वस्त्र
दरअसल, मध्य प्रदेश में चल रही शीतलहर के कारण रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ रहा है, और लोग कड़ाके की ठंड से परेशान हैं. लेकिन सिर्फ़ इंसान और जानवर ही नहीं, ठंड का असर भगवान पर भी पड़ा है और अब भगवान भी ठंड महसूस कर रहे हैं. राज्य के दमोह ज़िले में मंदिरों में देवी-देवताओं की मूर्तियों पर ठंड का असर साफ़ दिख रहा है. इस कड़ाके की ठंड में मूर्तियों को गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं, और उन्हें ठंड से बचाने के लिए दूसरे उपाय भी किए जा रहे हैं.
गर्म कपड़ों में सजी मूर्तियां
जिले भर के मंदिरों में सर्दियों के मौसम को देखते हुए देवी-देवताओं के कपड़े बदलकर ऊनी या गर्म कपड़े पहनाए गए हैं. गर्भगृहों में हीटर या अंगीठी भी रखी गई हैं, और भव्य गर्म कपड़ों में सजी मूर्तियां भक्तों को आकर्षित कर रही हैं. सवाल यह उठता है कि क्या मूर्तियों को भी ठंड और गर्मी का एहसास होता है? विद्वान बताते हैं कि सनातन धर्म में मूर्तियों को सिर्फ़ ऐसे ही स्थापित नहीं किया जाता, बल्कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिससे उनमें दिव्य ऊर्जा का संचार होता है.
सनातन मान्यता
मान्यता है कि इन मूर्तियों में जान होती है और जैसे इंसान और जानवर मौसम से प्रभावित होते हैं वैसे ही ये दिव्य मूर्तियां भी बदलते मौसम से प्रभावित होती हैं. परंपरा के अनुसार उनके साथ इंसानों जैसा ही व्यवहार किया जाता है. ठंड का मौसम शुरू होने पर मंदिरों में मूर्तियों को न सिर्फ गर्म कपड़े पहनाए गए हैं, बल्कि उनकी पूजा की सामग्री भी बदल दी गई है. इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मौसम का उनकी सेहत पर बुरा असर न पड़े. मंदिर के पुजारी बताते हैं कि कहा जाता है कि भगवान भक्ति के भूखे होते हैं, और ये रीति-रिवाज करना और मौसम की स्थितियों के हिसाब से ढलना इसी भक्ति को ज़ाहिर करने का एक तरीका है.