Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3043650
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

भगवान को भी लगने लगी ठंड... पहनाए जा रहे गर्म कपड़े, गर्भगृह में लगाए गए अंगीठी और हीटर

Damoh News: मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच दमोह जिले के मंदिरों में देवी-देवताओं की मूर्तियों पर भी अब सर्दी का असर दिखने लगा है. भक्त और पुजारी देवी-देवताओं को ठंड से बचाने के लिए खास उपाय करने लगे हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 17, 2025, 07:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भगवान को भी लगने लगी ठंड... पहनाए जा रहे गर्म कपड़े, गर्भगृह में लगाए गए अंगीठी और हीटर

Damoh News: मध्य प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड अब मंदिरों तक भी पहुंच गई है. दमोह जिले के कई इलाकों के मंदिरों में देवी-देवताओं की मूर्तियों पर इस भीषण ठंड का असर साफ दिख रहा है, जिसके चलते भक्त और पुजारी देवताओं को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम कर रहे हैं. बढ़ती ठंड को देखते हुए अब देवी-देवताओं के वस्त्र ऊनी या गर्म कपड़ों से बदल दिए गए हैं. इसके अलावा गर्भगृह में आरामदायक तापमान बनाए रखने के लिए कुछ जगहों पर अंगीठी जलाई जा रही है, जबकि कुछ जगहों पर हीटर लगाए गए हैं.

मंदिरों में प्रतिमाओं को पहनाए गए गर्म वस्त्र
दरअसल, मध्य प्रदेश में चल रही शीतलहर के कारण रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ रहा है, और लोग कड़ाके की ठंड से परेशान हैं. लेकिन सिर्फ़ इंसान और जानवर ही नहीं, ठंड का असर भगवान पर भी पड़ा है और अब भगवान भी ठंड महसूस कर रहे हैं. राज्य के दमोह ज़िले में मंदिरों में देवी-देवताओं की मूर्तियों पर ठंड का असर साफ़ दिख रहा है. इस कड़ाके की ठंड में मूर्तियों को गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं, और उन्हें ठंड से बचाने के लिए दूसरे उपाय भी किए जा रहे हैं.

गर्म कपड़ों में सजी मूर्तियां
जिले भर के मंदिरों में सर्दियों के मौसम को देखते हुए देवी-देवताओं के कपड़े बदलकर ऊनी या गर्म कपड़े पहनाए गए हैं. गर्भगृहों में हीटर या अंगीठी भी रखी गई हैं, और भव्य गर्म कपड़ों में सजी मूर्तियां भक्तों को आकर्षित कर रही हैं. सवाल यह उठता है कि क्या मूर्तियों को भी ठंड और गर्मी का एहसास होता है? विद्वान बताते हैं कि सनातन धर्म में मूर्तियों को सिर्फ़ ऐसे ही स्थापित नहीं किया जाता, बल्कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिससे उनमें दिव्य ऊर्जा का संचार होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सनातन मान्यता
मान्यता है कि इन मूर्तियों में जान होती है और जैसे इंसान और जानवर मौसम से प्रभावित होते हैं वैसे ही ये दिव्य मूर्तियां भी बदलते मौसम से प्रभावित होती हैं. परंपरा के अनुसार उनके साथ इंसानों जैसा ही व्यवहार किया जाता है. ठंड का मौसम शुरू होने पर मंदिरों में मूर्तियों को न सिर्फ गर्म कपड़े पहनाए गए हैं, बल्कि उनकी पूजा की सामग्री भी बदल दी गई है. इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मौसम का उनकी सेहत पर बुरा असर न पड़े. मंदिर के पुजारी बताते हैं कि कहा जाता है कि भगवान भक्ति के भूखे होते हैं, और ये रीति-रिवाज करना और मौसम की स्थितियों के हिसाब से ढलना इसी भक्ति को ज़ाहिर करने का एक तरीका है.

TAGS

damoh newsmp news

Trending news

ujjain news
उज्जैन लैंड पूलिंग एक्ट रद्द, किसानों के विरोध के आगे झुकी सरकार,जारी की नई अधिसूचना
mp news
कंटेंट क्रिएशन से गरमाया माहौल, भोपाल की ताजुल मस्जिद में वीडियो बनाने पर बवाल
mp news
जबलपुर में चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण, हिंदू संगठनों ने पति-पत्नी पर लगाए आरोप
mp news
मंदिर से लौट रही छात्रा को सिरफिरे ने मारी गोली, फिर खुद को किया शूट, मौके पर मौत
mp news
पति को छोड़कर घर से भागी पत्नी, पैसे खत्म होने पर वही प्रेमी छोड़ गया, अब वापस लौटी
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 11 IAS का ट्रांसफर, कई जिलों के बदले कलेक्टर
mp news
बिरयानी में लेग पीस मांगना पड़ गया भारी, BJP नेता के भाई का दुकानदार ने काट दिया गाल
betul news
बैतूल में 4 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार, हुक्का-पानी पर भी रोक! जानें वजह
mp news
महाकाल मंदिर में फिर हुआ AI का इस्तेमाल, पुजारियों ने जताई नाराजगी, जानिए मामला
tablighi jamaat
दिल्ली का आधार, उर्दू की किताबें... झांसी के रास्ते जबलपुर पहुंचे 7 संदिग्ध जमाती