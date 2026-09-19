दमोह में पति बना हैवान: कुल्हाड़ी से पत्नी और 3 बच्चों को काट डाला, 4 की हत्या से फैली सनसनी

पारिवारिक विवाद में चार लोगों की निर्मम हत्या

चार हत्याओं के पीछे पति-पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद सामने आया है. दरअसल, द्वारका पटेल और उनकी पत्नी खेमा बाई के बीच पिछले एक साल से झगड़ा चल रहा था. द्वारका शराब पीने का आदी था और हर बात पर अपनी पत्नी को परेशान करता था. एक साल पहले पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने द्वारका के खिलाफ उत्पीड़न का मामला भी दर्ज किया था. लेकिन बाद में समझौता हो गया और दोनों साथ रहने लगे. फिर भी, शराब के नशे में धुत पति अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और पत्नी को परेशान करता रहा. कल यानी शुक्रवार को दोनों के बीच फिर से जबरदस्त झगड़ा हुआ. पत्नी के मायके वाले गांव आए और उन्हें समझा-बुझाकर शाम को वापस चले गए. इसके बाद भी पति-पत्नी के बीच झगड़ा जारी रहा और महिला देर रात अपने बच्चों के साथ सो गई, लेकिन द्वारका पर खून सवार था और सुबह करीब 4:30 बजे उसने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी पत्नी, दो मासूम बेटों और एक मासूम बेटी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी.