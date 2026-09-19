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दमोह में पति बना हैवान: कुल्हाड़ी से पत्नी और 3 बच्चों को काट डाला, 4 की हत्या से फैली सनसनी

Damoh News: दमोह में एक पिता ने अपनी पत्नी और तीन बच्चों की हत्या कर दी. हत्या की वजह का अभी पता नहीं चला है. आरोपी पति फरार है. इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Written ByMahendra DubeyEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 19, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 11:58 AM IST
दमोह में पति बना हैवान: कुल्हाड़ी से पत्नी और 3 बच्चों को काट डाला, 4 की हत्या से फैली सनसनी

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