दमोह में पति बना हैवान: कुल्हाड़ी से पत्नी और 3 बच्चों को काट डाला, 4 की हत्या से फैली सनसनी

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मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक पिता ने ही अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया. आरोपी ने अपनी पत्नी और अपने तीन छोटे-छोटे बच्चों को मार डाला. बताया जा रहा है कि मृत बच्चों की उम्र सिर्फ 1 साल से 7 साल के बीच है. इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता मौके से भाग गया है. एक साथ 4 लोगों की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और लोगों में दहशत है.
पति ने की तीन बच्चों सहित पत्नी की हत्या
दरअसल, यह पूरा मामला दमोह जिले के मगरोन थाना अंतर्गत कबीरपुर गांव का है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपने ही हंसते-खेलते परिवार को खत्म कर दिया. आरोपी द्वारका पटेल ने अपनी पत्नी खेमा पटेल और अपने तीन छोटे बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी. घटना की जानकारी मिलते ही मगरोन थाना पुलिस और जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुरंत पुलिस बल के साथ कबीरपुर गांव पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल को सील कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं. शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया है.
पारिवारिक विवाद में चार लोगों की निर्मम हत्या
चार हत्याओं के पीछे पति-पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद सामने आया है. दरअसल, द्वारका पटेल और उनकी पत्नी खेमा बाई के बीच पिछले एक साल से झगड़ा चल रहा था. द्वारका शराब पीने का आदी था और हर बात पर अपनी पत्नी को परेशान करता था. एक साल पहले पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने द्वारका के खिलाफ उत्पीड़न का मामला भी दर्ज किया था. लेकिन बाद में समझौता हो गया और दोनों साथ रहने लगे. फिर भी, शराब के नशे में धुत पति अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और पत्नी को परेशान करता रहा. कल यानी शुक्रवार को दोनों के बीच फिर से जबरदस्त झगड़ा हुआ. पत्नी के मायके वाले गांव आए और उन्हें समझा-बुझाकर शाम को वापस चले गए. इसके बाद भी पति-पत्नी के बीच झगड़ा जारी रहा और महिला देर रात अपने बच्चों के साथ सो गई, लेकिन द्वारका पर खून सवार था और सुबह करीब 4:30 बजे उसने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी पत्नी, दो मासूम बेटों और एक मासूम बेटी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी.
मौके पर पहुंची पुलिस
जब सुबह आस-पास के लोग जागे, तो वहां का नजारा देखकर वे डर गए. पुलिस को सूचना दी गई और जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्हें तीन बच्चे और उनकी मां खून से लथपथ मृत अवस्था में मिले. इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद जिला मुख्यालय से SP भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. हत्यारा पति गांव के बाहर कुल्हाड़ी लेकर बैठा था और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है. SP के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है और अभी एक टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है, जबकि चारों शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. इन शवों में 7 साल की बेटी, 4 और 1 साल के दो बेटे और मां शामिल हैं.