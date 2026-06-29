दमोह में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, किराना दुकान से खाद-डीजल की कालाबाजारी उजागर

राज्य चुनें
Damoh Fertilizer Black Marketing: एमपी के दमोह में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है. जिला प्रशासन के आदेश पर पहले निजी खाद दुकानों पर छापेमार कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में अवैध स्टॉक जब्त किया गया था. अब एक किराना दुकान से भी खाद और डीजल बरामद किया गया है.
दरअसल, हमने प्रमुखता से दिखाया था कि खरीफ सीजन में किसान खाद और यूरिया के लिए भटक रहे हैं, जबकि निजी विक्रेता मनमाने दामों पर खाद और यूरिया बेच रहे हैं. किसानों की आवाज उठाने के बाद कलेक्टर ने कृषि और खाद्य विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद कल तेंदूखेड़ा में खाद विक्रेताओं के यहां छापेमारी की गई, जहां करीब 600 बोरी खाद का अवैध स्टॉक बरामद हुआ.
प्रशासन ने फिर की कार्रवाई
आज फिर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. जिले के सर्रा में तहसीलदार ने छापेमारी की, जहां एक किराना दुकान से एनपीके (NPK) खाद की बोरियां बरामद हुईं. इतना ही नहीं, इसी दुकान से 450 लीटर डीजल भी जब्त किया गया. बताया गया कि राकेश जैन नाम का किराना व्यापारी अपनी दुकान में किराना सामान के साथ-साथ खाद और यूरिया की भी अवैध बिक्री कर रहा था. प्रशासन ने मौके पर कार्रवाई करते हुए खाद और डीजल जब्त कर लिया.
कालाबाजारी का बड़ा मामला
कलेक्टर ने कहा कि यह कालाबाजारी का बड़ा मामला है. फिलहाल 35 बोरी खाद बरामद हुई है, लेकिन शुरुआती जांच में सामने आया है कि दुकानदार बड़े स्तर पर खाद, यूरिया और डीजल की अवैध बिक्री कर रहा था. कृषि और खाद्य विभाग को विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं. जांच पूरी होने के बाद मामला पुलिस को सौंपा जाएगा. लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से साफ है कि प्रदेश में खाद और यूरिया की कमी के बीच किसानों को हो रही परेशानियों की एक बड़ी वजह कालाबाजारी भी है. यदि इस पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई जाए, तो किसानों की काफी समस्याओं का समाधान हो सकता है.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!