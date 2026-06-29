दमोह में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, किराना दुकान से खाद-डीजल की कालाबाजारी उजागर

कालाबाजारी का बड़ा मामला

कलेक्टर ने कहा कि यह कालाबाजारी का बड़ा मामला है. फिलहाल 35 बोरी खाद बरामद हुई है, लेकिन शुरुआती जांच में सामने आया है कि दुकानदार बड़े स्तर पर खाद, यूरिया और डीजल की अवैध बिक्री कर रहा था. कृषि और खाद्य विभाग को विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं. जांच पूरी होने के बाद मामला पुलिस को सौंपा जाएगा. लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से साफ है कि प्रदेश में खाद और यूरिया की कमी के बीच किसानों को हो रही परेशानियों की एक बड़ी वजह कालाबाजारी भी है. यदि इस पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई जाए, तो किसानों की काफी समस्याओं का समाधान हो सकता है.