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दमोह में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, किराना दुकान से खाद-डीजल की कालाबाजारी उजागर

Damoh News: दमोह में खाद और यूरिया की कालाबाजारी पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है. सर्रा में एक किराना दुकान से 35 बोरी एनपीके खाद और 450 लीटर डीजल जब्त किया गया. कलेक्टर ने विस्तृत जांच के बाद पुलिस कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 29, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:35 PM IST
दमोह में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, किराना दुकान से खाद-डीजल की कालाबाजारी उजागर
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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