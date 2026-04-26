किसानों की मुश्किलें बढ़ीं! इस दिन बंद रहेंगी प्रदेश की खाद-बीज दुकानें, घर से निकलने से पहले जान लें वजह

Damoh Fertilizer Dealers Strike: दमोह में 27 अप्रैल को जिले भर में खाद-बीज विक्रेता हड़ताल पर रहेंगे और सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज कराएंगे. सीधे तौर पर किसानों से जुड़े इन दुकानदारों की अपनी अलग पीड़ा है. उनका कहना है कि सरकारी नीतियों की अनदेखी के कारण उन्हें किसानों को महंगे दामों पर यूरिया और खाद बेचनी पड़ती है, जबकि उन्हें खुद भी बहुत कम मार्जिन मिलता है.

दरअसल, देशभर के खाद-बीज लाइसेंसधारी व्यापारी पिछले दस वर्षों से सरकारी नीतियों से परेशान हैं और अब आंदोलन का रुख अपना रहे हैं. दुकानदारों का कहना है कि खाद-फर्टिलाइजर कंपनियों द्वारा टैगिंग की जा रही है, जिसके चलते किसानों को ऐसी चीजें भी खरीदनी पड़ती हैं, जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती. इससे किसानों का आर्थिक नुकसान होता है और बदनामी व्यापारियों की होती है. व्यापारियों ने यह भी कहा कि सरकारी बिक्री और निजी दुकानों में अंतर है. किसी उत्पाद का सैंपल फेल होने पर दुकानदारों पर मामला दर्ज कर दिया जाता है, जबकि उत्पाद बनाने वाली कंपनियां जिम्मेदार होती हैं. इन सभी मांगों को लेकर कल बंद का आह्वान किया गया है और व्यापारियों का कहना है कि यह आंदोलन का पहला चरण है, इसके बाद इसे और तेज किया जाएगा.

यह किसानों के हित में नहीं

वहीं खाद-बीज विक्रेता संघ के अध्यक्ष प्रमोद बजाज ने बताया कि पिछले दस वर्षों से वे शासन के सामने अपनी मांगें रख रहे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि कंपनियां खाद के साथ अनावश्यक उत्पादों की टैगिंग कर रही हैं, जो किसानों के हित में नहीं है और इससे उनकी लागत बढ़ती है. साथ ही व्यापारियों की भी लागत बढ़ रही है, जो अनुचित है. उन्होंने मांग की कि टैगिंग पूरी तरह बंद की जाए. इसके अलावा उन्होंने कहा कि सोसाइटी स्तर तक फर्टिलाइजर की उपलब्धता होती है, लेकिन खुदरा विक्रेताओं को अंतिम स्तर तक आपूर्ति नहीं मिलती, जिससे एमआरपी पर बिक्री करना मुश्किल हो जाता है और घाटा उठाना पड़ता है.

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व्यापारियों ने की ये मांग

उन्होंने मांग की है कि रिटेल स्तर तक भी समान आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. साथ ही डीलर मार्जिन बढ़ाकर थोक में कम से कम 3 प्रतिशत और खुदरा में 5 प्रतिशत किया जाए. सैंपल फेल होने पर व्यापारियों को दोषी ठहराना गलत है, क्योंकि उत्पाद कंपनियों द्वारा बनाया जाता है, इसलिए जिम्मेदारी भी उनकी होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी होती हैं तो वे किसानों की बेहतर सेवा कर पाएंगे. उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देने की बात कही और उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी. यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आगे देशव्यापी बंद किया जाएगा.

'यह देशव्यापी हड़ताल है'

वहीं खाद बीज विक्रेता संघ के सचिव आनंद कुमार जैन ने बताया कि यह देशव्यापी हड़ताल है. मुख्य मांगों में खाद की टैगिंग बंद करना, डीलर मार्जिन बढ़ाना और सैंपल फेल होने की स्थिति में कंपनियों को जिम्मेदार ठहराना शामिल है. उन्होंने कहा कि लाइसेंस प्रक्रिया को भी सरल और स्थायी बनाया जाए. यदि सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी.

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