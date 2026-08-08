/किसानों के प्रदर्शन के बाद प्रशासन सख्त, दमोह में खाद की बिक्री पर निजी दुकानदारों के लिए नया नियम लागू

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Damoh Farmers News: एमपी में जारी खाद और यूरिया संकट के बीच अब इस सब से उबरने के लिए प्रशासन ने व्यापारियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है. दमोह जिले में हर दिन हो रहे किसानों के प्रदर्शन और सड़क जाम के बाद अब प्रशासन की नींद उड़ गई है. किसानों के रुख को देखते हुए प्रशासन ने कठोर निर्णय लेना शुरू कर दिया है और इस निर्णय में सबसे पहले व्यापारी निशाने पर आए हैं.
दरअसल, अब तक सरकार और प्रशासन खाद वितरण को लेकर कई प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन किसानों को खाद फिर भी नसीब नहीं हो रहा है. पहले सामान्य रूप से खाद बांटी गई और फिर सरकार ने ई-विकास पोर्टल बनाया और किसानों को ई-टोकन जारी किए गए, जिसके जरिए किसान सरकारी खाद वितरण केंद्रों और निजी दुकानदारों से खाद ले सकते थे. लेकिन कुछ समय बाद ही इस प्रक्रिया को ऑप्शनल बना दिया गया और प्रशासन ने ऐलान किया कि किसान सीधे केंद्र या निजी दुकान पर जाकर अपना आधार कार्ड और जमीन की ऋण पुस्तिका दिखाकर खाद ले सकता है.
व्यापारियों ने लिए अहम निर्णय
इसमें भरमार हुई तो किसानों को निश्चित तारीख के टोकन दिए गए, लेकिन खाद की उपलब्धता न होने की वजह से हालात बिगड़ गए. लगातार किसान नाराज हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में अब प्रशासन ने आनन-फानन में खाद व्यापारियों की बैठक बुलाई और कई निर्णय लिए गए हैं. अब खाद व्यापारी को हर दिन का अपना स्टॉक प्रशासन को दिखाना होगा. अब टोकन तहसीलदार या एसडीएम जारी करेंगे. निजी दुकानदारों को उन्हीं टोकन पर सरकारी रेट पर खाद दी जाएगी और खाद विक्रेता किसान को किसी भी तरह से सीधे खाद नहीं बेच सकते.
व्यापारियों की भी परेशानियां
व्यापारियों ने भी संकट से बाहर आने में अपने सहयोग की सहमति दी है. व्यापारियों की मानें तो वे सरकार का साथ देंगे, लेकिन उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सबसे बड़ी परेशानी कीमतों को लेकर है। उनके मुताबिक, व्यापारी को 260 रुपए में एक बोरी खाद मिलती है और भाड़ा और बाकी चीजें मिलाकर दुकान तक आते-आते 265 रुपए का एक बैग पड़ता है. किसान को उसे 266 रुपए में एक बोरी देना होती है. ऐसे में महज एक रुपए बचने की स्थिति में व्यापारी दुकानें बंद करने की बात भी कर रहे हैं.
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