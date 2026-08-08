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किसानों के प्रदर्शन के बाद प्रशासन सख्त, दमोह में खाद की बिक्री पर निजी दुकानदारों के लिए नया नियम लागू

Damoh Fertilizer Crisis: दमोह में खाद-यूरिया संकट के बीच किसानों के लगातार प्रदर्शन के बाद प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है. प्रशानस ने खाद व्यापारियों के लिए भी सख्ती बढ़ा दी है. अब व्यापारियों को रोजाना स्टॉक बताना होगा, उसके बाद टोकन पर ही सरकारी रेट पर खाद देनी होगी.

Written ByMahendra DubeyEdited ByManish kushawah
Published: Aug 08, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:07 PM IST
किसानों के प्रदर्शन के बाद प्रशासन सख्त, दमोह में खाद की बिक्री पर निजी दुकानदारों के लिए नया नियम लागू
Image Credit: AI Generated Images

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