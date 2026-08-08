/किसानों के प्रदर्शन के बाद प्रशासन सख्त, दमोह में खाद की बिक्री पर निजी दुकानदारों के लिए नया नियम लागू

व्यापारियों ने लिए अहम निर्णय

इसमें भरमार हुई तो किसानों को निश्चित तारीख के टोकन दिए गए, लेकिन खाद की उपलब्धता न होने की वजह से हालात बिगड़ गए. लगातार किसान नाराज हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में अब प्रशासन ने आनन-फानन में खाद व्यापारियों की बैठक बुलाई और कई निर्णय लिए गए हैं. अब खाद व्यापारी को हर दिन का अपना स्टॉक प्रशासन को दिखाना होगा. अब टोकन तहसीलदार या एसडीएम जारी करेंगे. निजी दुकानदारों को उन्हीं टोकन पर सरकारी रेट पर खाद दी जाएगी और खाद विक्रेता किसान को किसी भी तरह से सीधे खाद नहीं बेच सकते.