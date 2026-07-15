/दमोह में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, एक ही कमरे में लगती हैं पांच कक्षाएं, बारी-बारी से होती है पढ़ाई

एक ही कमरे में लगती हैं पांच कक्षाएं

जिले के तेंदूखेड़ा ब्लॉक के बगदरी गांव के इस प्राइमरी स्कूल में पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चे पढ़ने आते हैं. सभी कक्षाओं में कुल मिलाकर 36 बच्चे हैं. सरकार ने इन बच्चों को पढ़ाने के लिए दो शिक्षक दिए हैं. यहां बच्चे रोज आते हैं और शिक्षक भी नियमित रूप से आते हैं, लेकिन पांचों कक्षाओं के बच्चों को एक ही हॉल में बिठाया जाता है और दो शिक्षक उन्हें बारी-बारी से पढ़ाते हैं. अब जरा सोचिए, क्या अलग-अलग कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठकर अपने-अपने स्तर के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं? लेकिन बच्चे और शिक्षक दोनों ही बेबस हैं, और यह बेबसी यहां की स्कूल की इमारत की वजह से है, जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है.