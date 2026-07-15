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दमोह में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, एक ही कमरे में लगती हैं पांच कक्षाएं, बारी-बारी से होती है पढ़ाई

मध्य प्रदेश के दमोह जिले के तेंदूखेड़ा ब्लॉक के बगदरी गांव से सरकारी शिक्षा व्यवस्था की एक निराशाजनक तस्वीर सामने आई है. यहां के सरकारी प्राइमरी स्कूल की इमारत पूरी तरह जर्जर होकर ढह गई है और अब एक ही कमरे में पांच कक्षाएं चल रही हैं.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 15, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:43 PM IST
दमोह में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, एक ही कमरे में लगती हैं पांच कक्षाएं, बारी-बारी से होती है पढ़ाई
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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