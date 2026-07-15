/दमोह में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, एक ही कमरे में लगती हैं पांच कक्षाएं, बारी-बारी से होती है पढ़ाई

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मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर किए जा रहे दावों के बीच, जमीनी हकीकत काफी अलग है. राज्य के सरकारी स्कूलों की हालत विज्ञापनों में दिखाई जाने वाली शानदार इमारतों जैसी बिल्कुल नहीं है. दमोह जिले में स्थिति खास तौर पर चिंताजनक है. कुछ जगहों पर छोटे बच्चों को लगातार खतरे का सामना करना पड़ता है. कहीं-कहीं तो स्कूल पहुंचना ही एक चुनौती है. और अगर वे पहुंच भी जाते हैं, तो असल में पढ़ाई करना मुश्किल होता है क्योंकि अलग-अलग क्लास के लिए अलग कमरे नहीं होते, बल्कि एक ही कमरे में एक साथ कई क्लास चलती हैं, जहां एक ही टीचर एक ही समय में पांच अलग-अलग क्लास के बच्चों को पढ़ाता है.
एक ही कमरे में लगती हैं पांच कक्षाएं
जिले के तेंदूखेड़ा ब्लॉक के बगदरी गांव के इस प्राइमरी स्कूल में पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चे पढ़ने आते हैं. सभी कक्षाओं में कुल मिलाकर 36 बच्चे हैं. सरकार ने इन बच्चों को पढ़ाने के लिए दो शिक्षक दिए हैं. यहां बच्चे रोज आते हैं और शिक्षक भी नियमित रूप से आते हैं, लेकिन पांचों कक्षाओं के बच्चों को एक ही हॉल में बिठाया जाता है और दो शिक्षक उन्हें बारी-बारी से पढ़ाते हैं. अब जरा सोचिए, क्या अलग-अलग कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठकर अपने-अपने स्तर के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं? लेकिन बच्चे और शिक्षक दोनों ही बेबस हैं, और यह बेबसी यहां की स्कूल की इमारत की वजह से है, जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है.
पिछले दो सालों से इस जर्जर इमारत में मासूम बच्चों को पढ़ाया जा रहा था. लेकिन जब शिक्षकों को एहसास हुआ कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है, तो उन्होंने गांव के मिडिल स्कूल के हेडमास्टर से संपर्क किया. वहां इन पांच कक्षाओं के लिए एक अतिरिक्त कमरे के इस्तेमाल की अनुमति मिल गई, और अब ये सभी पांच कक्षाएं उसी अतिरिक्त कमरे में चल रही हैं.
ऐसे कैसे पढ़ेंगे बच्चे?
कई बार स्कूल के स्टाफ और गांव वालों ने इस प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग के बारे में जिम्मेदार लोगों से शिकायत की थी, जो सालों से जर्जर हालत में थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया. अच्छी बात यह रही कि यहां कोई हादसा नहीं हुआ. बारिश से पहले स्कूल के टीचरों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया और उन्होंने बच्चों को दूसरे स्कूल के एक कमरे में पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि कब तक स्कूल किसी और के कमरे में चलेगा? और क्या पांच अलग-अलग क्लास के बच्चे ऐसी स्थिति में पढ़ाई कर पाएंगे?
नौकरी खतरे में पड़ सकती है- टीचर
स्कूल टीचर के मुताबिक, जब वे जर्जर इमारत में पढ़ाते थे तो हर समय यह डर बना रहता था कि कहीं कोई हिस्सा गिर न जाए या कोई हादसा न हो जाए. अब जब स्कूल एक उधार लिए गए कमरे में चलाया जा रहा है, तो भी उनका पढ़ाने में मन नहीं लगता और एक ही समय में पांच क्लास पढ़ाना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन यह मजबूरी है. अगर स्कूल नहीं चलाया गया तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है.
वहीं जब जी मीडिया की टीम ने स्थानीय SDM को हालात दिखाए, तो वे हैरान रह गए और तुरंत संबंधित अधिकारियों को जांच करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि स्कूल ठीक से चले. हालांकि स्थिति चिंताजनक है. ऐसा लगता है कि सब कुछ सिर्फ कागजी खानापूर्ति के लिए किया जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि स्कूल चल रहा है, बच्चे आ रहे हैं, मिड-डे मील बांटा जा रहा है और अलग-अलग योजनाओं के लिए फंड जारी किए जा रहे हैं, जबकि असलियत सबके सामने है.
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