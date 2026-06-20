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Damoh Child Death: दमोह में जहरीली दवाई की दुर्गंध से एक मासूम की जान चली गई, जबकि तीन बच्चे गंभीर है. मामला जिले के हिंडोरिया थाना क्षेत्र के आनू गांव का है, यहां रहने वाले माखन प्रजापति गेहूं को सुरक्षित करने के लिए गेहूं में दवाई मिला रहे थे. इस दवा की दुर्गंध बेहद खतरनाक रहती है और यहां वाकई खतरनाक ही नहीं बल्कि जानलेवा साबित हुई.
जिस कमरे में गेहूं में दवा मिलाई जा रही थी उसी कमरे में चार भाई बहिन सो रहे थे. अचानक इन्हीं बच्चों में से एक ने घुटन महसूस की और अजीबो गरीब हरकत की तो सबका ध्यान बच्चों पर गया और देखते ही देखते सभी बच्चे बीमार पड़ने लगे. परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन एक पांच साल के मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया. वहीं तीन बच्चे अभी अस्पताल में भर्ती हैं.
तीन बच्चे अस्पताल में भर्ती
जिला अस्पताल के डॉक्टर डॉ मधुर जैन के मुताबिक जहरीले दवा से घुटन होती हे और कई बार ये घुटन और जहरीली दवा की दुर्गंध जानलेवा हो जाती हैं, जो बच्चे बीमार है और एडमिट है उनमें 9 साल सात साल और 3 साल की उम्र है. बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ होगा कि आखिर मौत की वजह क्या है.
हिंडोरिया पुलिस ने दी जानकारी
हिंडोरिया पुलिस के अनुसार, तीन दिन पहले घर के एक कमरे में गेहूं की दस बोरियां रखी गई थीं. अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर एक ज़हरीला केमिकल लगाया गया था. बताया जा रहा है कि उस कमरे से आ रही तेज़ और बुरी गंध के कारण बच्चे बीमार पड़ने लगे. रात में उन्हें उल्टियां होने लगीं. शुरू में परिवार वालों को लगा कि यह कोई मामूली बात है, लेकिन कुछ ही घंटों में बच्चों की हालत गंभीर रूप से बिगड़ने लगी.
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