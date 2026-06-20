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गेहूं सुरक्षित रखने की कोशिश पड़ी भारी, दवा की दुर्गंध से एक मासूम की मौत, तीन की हालत गंभीर

Damoh Child Death: दमोह में गेहूं सुरक्षित रखने की कोशिश एक परिवार को भारी पड़ गई. जहरीली दवाई की दुर्गंध से एक मासूम की जान चली गई, जबकि तीन बच्चे गंभीर है. तीनों बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, जहां इलाज जारी है.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Pooja
Published: Jun 20, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:16 PM IST
गेहूं सुरक्षित रखने की कोशिश पड़ी भारी, दवा की दुर्गंध से एक मासूम की मौत, तीन की हालत गंभीर

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