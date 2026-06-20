हिंडोरिया पुलिस ने दी जानकारी

हिंडोरिया पुलिस के अनुसार, तीन दिन पहले घर के एक कमरे में गेहूं की दस बोरियां रखी गई थीं. अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर एक ज़हरीला केमिकल लगाया गया था. बताया जा रहा है कि उस कमरे से आ रही तेज़ और बुरी गंध के कारण बच्चे बीमार पड़ने लगे. रात में उन्हें उल्टियां होने लगीं. शुरू में परिवार वालों को लगा कि यह कोई मामूली बात है, लेकिन कुछ ही घंटों में बच्चों की हालत गंभीर रूप से बिगड़ने लगी.