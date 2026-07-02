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दमोह में भरभराकर गिरी गर्ल्स हॉस्टल की छत, 8 छात्राएं घायल, 2 की हालत गंभीर

Damoh News: दमोह जिले के पटेरा ब्लॉक (राजाबंदी) में प्रशासन की भारी लापरवाही के कारण एक बड़ा हादसा हो गया. यहां एक शासकीय गर्ल्स हॉस्टल की जर्जर छत गिरने से पढ़ाई कर रही 8 स्कूली छात्राएंघायल हो गईं, जिनमें से दो की हालत बेहद गंभीर है.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 02, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:23 AM IST
दमोह में भरभराकर गिरी गर्ल्स हॉस्टल की छत, 8 छात्राएं घायल, 2 की हालत गंभीर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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