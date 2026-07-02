दमोह में भरभराकर गिरी गर्ल्स हॉस्टल की छत, 8 छात्राएं घायल, 2 की हालत गंभीर

कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

घटना के बाद हॉस्टल की हालत के बारे में बताते हुए स्थानीय उप सरपंच ने कहा कि कुछ दिन पहले ही इमारत का एक हिस्सा गिर गया था. हालांकि जिले के सीनियर अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई. पंचायत ने शिक्षा विभाग को औपचारिक रूप से एक प्रस्ताव भेजा था और बार-बार चेतावनी दी थी कि इमारत जर्जर है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और दुर्भाग्य से ऐसा ही हुआ. गनीमत रही कि उस समय कमरे में बहुत कम छात्र थे और छत का सिर्फ़ एक हिस्सा ही गिरा. वरना नतीजा कहीं ज़्यादा गंभीर हो सकता था. शिक्षा विभाग के अधिकारियों और तहसीलदार ने कहा है कि घटना की जांच चल रही है और संबंधित एजेंसी को बुलाया जाएगा. इतनी जर्जर इमारत में हॉस्टल चलाने को लेकर भी जांच की जाएगी.