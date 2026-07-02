दमोह में भरभराकर गिरी गर्ल्स हॉस्टल की छत, 8 छात्राएं घायल, 2 की हालत गंभीर

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पटेरा ब्लॉक में स्थित राजाबंदी स्थित गर्ल्स हॉस्टल में एक बड़ा हादसा हो गया. यहां एक कमरे में पढ़ाई कर रही छात्राओं पर अचानक छत का एक हिस्सा गिर गया, जिससे आठ छात्राएं घायल हो गईं. वहीं दो छात्राएं गंभीर रुप से घायल हो गई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद दमोह जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. घटना के बाद हॉस्टल में अफरातफरी मच गई. छात्राओं की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, मलबे में फंसी छात्राओं को बाहर निकाला और पुलिस, एम्बुलेंस व निजी वाहनों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया. शुरुआती जांच से पता चला है कि हॉस्टल की इमारत कई सालों से जर्जर हालत में थी.
छत गिरने से मची अफरा-तफरी
दरअसल, यह घटना दमोह जिले के पटेरा ब्लॉक में स्थित राजाबंदी के बालिका छात्रावास की है. यहां देर शाम, हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं अपने कमरों में पढ़ाई कर रही थीं, तभी अचानक छत गिर गई. मलबे के नीचे दबने से आठ छात्राएं घायल हो गईं. छत गिरने से हॉस्टल में अफरातफरी मच गई. लड़कियों की चीख-पुकार सुनकर आस-पास के लोग मदद के लिए दौड़े, कमरे में घुसे और उन्हें बाहर निकाला. पुलिस को सूचना दी गई और घायल छात्राओं को निजी गाड़ियों, पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस से पटेरा के सिविल अस्पताल ले जाया गया. शुरुआती इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल दो छात्राओं को देर रात दमोह रेफर कर दिया गया.
जर्जर इमारत में चल रहा था हॉस्टल
हादसे की वजह हॉस्टल की इमारत का जर्जर हालत में होना बताया जा रहा है. सरकारी हॉस्टल की यह इमारत पिछले कई सालों से जर्जर हालत में थी, लेकिन प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया. हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा के मुताबिक, कुछ दिन पहले यहां सीनियर अधिकारी आए थे और छात्राओं ने उनसे इमारत की खराब हालत के बारे में शिकायत की थी. लेकिन तब उस अधिकारी ने बच्चों से कहा कि जिले में इससे भी ज़्यादा खराब हालत वाली इमारतें हैं.
कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई
घटना के बाद हॉस्टल की हालत के बारे में बताते हुए स्थानीय उप सरपंच ने कहा कि कुछ दिन पहले ही इमारत का एक हिस्सा गिर गया था. हालांकि जिले के सीनियर अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई. पंचायत ने शिक्षा विभाग को औपचारिक रूप से एक प्रस्ताव भेजा था और बार-बार चेतावनी दी थी कि इमारत जर्जर है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और दुर्भाग्य से ऐसा ही हुआ. गनीमत रही कि उस समय कमरे में बहुत कम छात्र थे और छत का सिर्फ़ एक हिस्सा ही गिरा. वरना नतीजा कहीं ज़्यादा गंभीर हो सकता था. शिक्षा विभाग के अधिकारियों और तहसीलदार ने कहा है कि घटना की जांच चल रही है और संबंधित एजेंसी को बुलाया जाएगा. इतनी जर्जर इमारत में हॉस्टल चलाने को लेकर भी जांच की जाएगी.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!