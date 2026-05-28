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गजब भाईजान! खुद की कुर्बानी के लिए दूसरे का चमका दिया बकरा, अलीम टोपा गिरफ्तार

Damoh Crime News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक मुस्लिम परिवार के घर से कुर्बानी का बकरा चोरी हो गया है. फिलहाल, पुलिस ने चोरी का बकरा खोजकर चोर अलीम टोपा को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  Mahendra Dubey|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 28, 2026, 05:05 PM IST
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Damoh Goat Theft News
Damoh Goat Theft News

Damoh News: एमपी के दमोह में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. जहां एक मुस्लिम परिवार में ईद के दिन के लिए कुर्बानी देने के लिए लाए बकरे की चोरी हो गई. हालांकि, पुलिस ने इस चोरी का कुछ ही घंटों में खुलासा करके चोर को गिरफ्तार भी कर लिया है. सबसे खास बात यह है, जिसने बकरा चोरी किया था, वह चोर भी मुस्लिम समुदाय का ही है. उसने भी कुर्बानी देने के लिए उसने बकरा चुराया था. 

दरअसल, दमोह के पलंदी चौक के पास रहने वाले एक मुस्लिम परिवार में ईद के दिन कुर्बानी देने के लिए एक बकरा लाया गया था, जिसकी कई दिनों से देखरेख हो रही थी. आज ये परिवार ईद की नमाज अदा करने मस्जिद गया था और उनका बकरा उनके घर में बंधा हुआ था. परिवार नमाज के बाद इस बकरे की कुर्बानी देता, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका बकरा गायब है तो हड़कंप मच गया. काफी खोजबीन की गई लेकिन जब बकरा नहीं मिला, तो पीड़ित मुस्लिम परिवार पुलिस कोतवाली पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई.

आरोपी अलीम टोपा गिरफ्तार
बता दें कि ईद का बड़ा त्यौहार है, लिहाजा कोतवाली पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया टीम लगाई गई और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस बकरा चोर तक पहुंच गई. ये चोर शहर के गड़ी मुहल्ले का रहने वाला अलीम टोपा है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसके कब्जे से बकरा भी बरामद किया है.

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बकरा हमें वापस लौटा दिया
वहीं बकरा मालिक नईम खान ने कहा कि यह बकरा हमारे घर का था. हम लोग ईद की नमाज पढ़ने गए थे और बकरे को घर के बाहर बांध दिया था. घर में उस समय कोई नहीं था. इसी दौरान कोई आया और बकरा चोरी करके ले गया. हमने मोहल्ले और आसपास काफी तलाश की, लेकिन बकरा नहीं मिला. इसके बाद हम कोतवाली पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस प्रशासन और आसपास के लोगों की मदद से करीब दो घंटे में हमारा बकरा मिल गया. पुलिस ने काफी मेहनत की और आखिरकार हमारा बकरा हमें वापस सौंप दिया.

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