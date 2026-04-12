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MP के सरकारी अस्पताल में घोर लापरवाही! डिलीवरी के बाद महिला के पेट में छूटा कपड़ा, हालत बिगड़ी

Damoh News: दमोह जिले के हटा सिविल अस्पताल में मरीज की सुरक्षा से गंभीर समझौता करने का एक मामला सामने आया है. 25 वर्षीय महिला की डिलीवरी के दौरान एक स्टाफ नर्स ने लापरवाही बरतते हुए उनके पेट के अंदर कपड़े का एक टुकड़ा छोड़ दिया.

Written By  Mahendra Dubey|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 12, 2026, 11:23 AM IST
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MP के सरकारी अस्पताल में घोर लापरवाही! डिलीवरी के बाद महिला के पेट में छूटा कपड़ा, हालत बिगड़ी

Damoh News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित हटा सिविल अस्पताल में चिकित्सा लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां गौरी शंकर वार्ड की रहने वाली एक महिला को 5 अप्रैल को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सफल डिलीवरी के बाद उसे छुट्टी देकर घर भेज दिया गया. लेकिन अस्पताल में छाई खुशी तब गहरी चिंता में बदल गई, जब तीन दिन बाद महिला को पेट में असहनीय दर्द होने लगा. अस्पताल में दोबारा भर्ती किए जाने पर डॉक्टरों ने उसके पेट से कपड़े का एक टुकड़ा निकाला, जो प्रसव की प्रक्रिया के दौरान अनजाने में उसके पेट के अंदर ही रह गया था. इस घटना ने अब अस्पताल में दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं के मानकों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

जानिए पूरा मामला
मामला दमोह जिले के हटा सिविल अस्पताल का है. 5 अप्रैल को हटा के गौरीशंकर वार्ड में रहने वाली 25 वर्षीय गर्भवती महिला मीना अहिरवाल को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर उसके परिवार वाले एक स्थानीय आशा कार्यकर्ता के साथ अस्पताल ले गए. मीना ने अस्पताल में ही बच्चे को जन्म दिया और अगले दिन उसे छुट्टी दे दी गई. हालांकि, तीन दिन बाद मीना को अचानक पेट में तेज दर्द होने लगा, और जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उसे एक बार फिर हटा सिविल अस्पताल ले जाया गया. मेडिकल जांच के बाद उसी अस्पताल में सर्जरी करके महिला के पेट से कपड़े का एक टुकड़ा निकाला गया. इस घटना के सामने आने के बाद से हड़कंप मच गया है.

नर्स ने नहीं दिया ध्यान
जब महिला के परिवार वालों को इस बात का पता चला तो वे गुस्से से भर उठे. मीना की भाभी और सास जो डिलीवरी के समय उसके साथ थीं ने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान जब उसके पेट पर टांके लगाए जा रहे थे, तो उन्होंने चीरे के अंदर कपड़े का एक टुकड़ा देखा था. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उसी समय नर्स से उसे निकालने के लिए कहा था लेकिन नर्स ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया. अब जब आखिरकार उसी अस्पताल में उसके पेट से वह कपड़ा निकाला गया, तो हर कोई हैरान रह गया.

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दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
अस्पताल प्रशासन ने शुरुआती घटना को दबाने की लगातार कोशिशें कीं. हालांकि पीड़ित के परिवार वाले इस गलती को नजरअंदाज करने को तैयार नहीं थे. नतीजतन उन्होंने इलाके के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पास शिकायत दर्ज कराई और हाटा पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज करके यह मांग की कि दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएं. महिला के पति के अनुसार इस लापरवाही की वजह से उनकी पत्नी की जान जा सकती थी. इसलिए इसके लिए जो ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ मामला ज़रूर दर्ज किया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: कटनी में ट्रेन से उतारे गए 167 बच्चे, बिहार से महाराष्ट्र के मदरसे भेजे जा रहे थे, मानव तस्करी का संदेह

 

पुलिस ने शुरू की जांच
इस बीच BMO के अनुसार मीना के पेट से कपड़े का एक टुकड़ा निकाले जाने से जुड़ी रिपोर्ट की पुष्टि हो गई है. असल में वह कपड़ा महिला के पेट से उन्हीं के सरकारी अस्पताल में निकाला गया था. इसके अलावा यह भी साबित हो गया कि यह कपड़ा उसके बच्चे की डिलीवरी के दौरान उसके पेट के अंदर ही रह गया था. पहली नजर में डिलीवरी करवाने वाली स्टाफ नर्स इस मामले में दोषी लगती है. इसलिए उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. वहीं पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी है. हाटा पुलिस स्टेशन के स्टेशन इंचार्ज सुधीर बेगी के अनुसार शिकायत की जांच अभी चल रही है.

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