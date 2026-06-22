पहली ही बारिश ने नगरपालिका के सफाई अभियान की पोल खोल दी. कई जगहों पर नालियां बंद होने के कारण, बदबूदार पानी और कचरा सड़कों पर फैल गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों पर अतिक्रमण और दुकानों व घरों के बाहर बने रैंप की वजह से नालियों में कचरा फंस जाता है, जिससे जलभराव की यह स्थिति पैदा होती है. हालांकि जलभराव से परेशानी हुई, लेकिन लोगों को कई दिनों से जारी भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है. मौसम सुहावना और ठंडा हो गया है. दूसरी ओर दमोह जिला मुख्यालय पर दिन भर तेज धूप खिली रही, जिससे लोग गर्मी से परेशान रहे. जून का महीना खत्म होने को है, लेकिन जिले में अभी तक मानसून की भारी बारिश नहीं हुई है, जिससे लोगों में चिंता है.