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घंटे भर की बरसात में पानी-पानी हुआ हटा शहर, दुकानों में घुसा नालियों का गंदा पानी, नगर पालिका पर उठे सवाल

Heavy Rain Waterlogging: दमोह जिले के हटा में एक घंटे की बारिश ने प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल दी. सड़कें पानी से भर गईं, नालियों का गंदा पानी दुकानों में घुस गया और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Pooja
Published: Jun 22, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:42 AM IST
घंटे भर की बरसात में पानी-पानी हुआ हटा शहर, दुकानों में घुसा नालियों का गंदा पानी, नगर पालिका पर उठे सवाल

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