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Heavy Rain Waterlogging: दमोह जिले में बारिश के शुरू होने से पहले प्रशासनिक व्यवस्थाओं की हकीकत सामने आ गई है और नगर पालिका के दावों की पोल खुली है. जिले के हटा से सामने आई तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं. हटा में बीती शाम हुई एक घंटे की बारिश में पूरा शहर पानी पानी हो गया और सड़कें नालों में बदल गई. इतना ही नहीं नालियों का पानी दुकानों में भर गया और गंदा पानी लोगों की मुसीबत बन गया.
रविवार दोपहर करीब 3 बजे हुई भारी बारिश से दमोह जिले का पूरा हटा शहर जलमग्न हो गया. नालियां जाम होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर फैल गया और कई घरों व दुकानों में घुस गया, जिससे निवासियों की मुश्किलें और बढ़ गईं. सिर्फ एक घंटे की भारी बारिश के कारण खचना नाका से अंबेडकर भवन तक की सड़क, मंदिर-मस्जिद चौक से राय चौक तक के रास्ते और रामा कवि वार्ड में MLB स्कूल के पास बाढ़ जैसे हालात बन गए. सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा होने से गाड़ियों की आवाजाही थम गई और पैदल चलने वालों को निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
जलभराव से लोगों को हुई परेशानी
पहली ही बारिश ने नगरपालिका के सफाई अभियान की पोल खोल दी. कई जगहों पर नालियां बंद होने के कारण, बदबूदार पानी और कचरा सड़कों पर फैल गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों पर अतिक्रमण और दुकानों व घरों के बाहर बने रैंप की वजह से नालियों में कचरा फंस जाता है, जिससे जलभराव की यह स्थिति पैदा होती है. हालांकि जलभराव से परेशानी हुई, लेकिन लोगों को कई दिनों से जारी भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है. मौसम सुहावना और ठंडा हो गया है. दूसरी ओर दमोह जिला मुख्यालय पर दिन भर तेज धूप खिली रही, जिससे लोग गर्मी से परेशान रहे. जून का महीना खत्म होने को है, लेकिन जिले में अभी तक मानसून की भारी बारिश नहीं हुई है, जिससे लोगों में चिंता है.
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