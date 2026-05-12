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150 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, कहा-शादी-नौकरी दोनों चाहिए, मंत्री को लगाना पड़ा फोन

Damoh News: एमपी के दमोह में शादी की जिद और पैसों की मांग को लेकर एक युवक 150 फीट ऊंचे टॉवर पर चढ़ गया. जिसे मनाने के लिए मंत्री को फोन करना पड़ा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 12, 2026, 04:51 PM IST
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150 फीट ऊंचे टॉवर पर चढ़ा युवक
150 फीट ऊंचे टॉवर पर चढ़ा युवक

MP News: एमपी के दमोह जिले में एक हफ्ते में बिजली के टावर पर चढ़ने की दूसरी घटना और हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है. अबकी बार जिले के बटियागढ़ ब्लॉक के फुटेरा कला गांव से मामला सामने आया है. यहां उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक शादी की जिद को लेकर करीब 150 फीट ऊंचे टावर लाइन के खंभे पर चढ़ गया. उसने नीचे उतरने से साफ मना कर दिया. युवक का कहना था कि उसकी शादी करवाई जाए और उसे 50 हजार रुपए नगद भी चाहिए. युवक ने नौकरी दिलाने की डिमांड भी कर दी. आलम यह हुआ कि युवक को मनाने के लिए मंत्री को फोन करना पड़ा.  

दमोह पुलिस मौके पर पहुंची 

युवक के परिजनों ने बताया कि तीन दिन पहले भी वह इसी तरह टावर पर चढ़ गया थ. लेकिन उस समय ग्रामीणों और परिजनों ने समझाइश देकर उसे नीचे उतार लिया था. आज उसने फिर वही हरकत दोहराई, जिससे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सुबह करीब 8 बजे गणेश 33 केवी बिजली लाइन के टावर पर चढ़ा था. जिससे बड़ा हादसा होने का डर बन गया था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और करीब दो घंटों तक समझाइश और मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया है. 

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मंत्री लखन पटेल ने किया फोन

युवक की जिद थी कि उसकी बात स्थानीय विधायक और एमपी के पशुपालन मंत्री लखन पटेल से कराई जाए. बाद में मंत्री लखन पटेल ने भी फोन पर युवक से बात कर उसे समझाइश दी थी. जिसके बाद माहौल शांत हुआ और युवक नीचे उतरने के लिए तैयार हुआ. युवक ने नीचे उतरकर फोन पर मंत्री से बात की थी. जिसके बाद मंत्री ने उसे आगे से इस तरह की हरकत नहीं करने की सलाह दी है. 

दमोह जिले में इस तरह के मामले कहीं न कहीं चिंता का कारण बनते जा रहे है और इन पर लगाम जरूरी है वरना कभी भी कोई बड़ा हादसा सामने आ सकता है. ऐसे में इस तरह के मामलों पर रोक लगाए जाने की मांग भी स्थानीय स्तर पर की गई है. 

ये भी पढ़ेंः लग्जरी कार छोड़ साइकिल से कोर्ट पहुंचे जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस, कहा-तेल बचाना है 

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