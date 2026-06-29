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दमोह जेल में दो कैदियों के बीच झड़प, HIV पॉजिटिव का नाखून लगने से मचा हड़कंप, कैदी सागर IRTC रेफर

Damoh Jila Jail: दमोह जिला जेल में दो बंदियों के बीच विवाद के दौरान HIV संक्रमित बंदी का नाखून दूसरे बंदी को लगने से हड़कंप मचा गया. मामला सामने आने के बाद बंदी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे सागर आईआरटीसी रेफर किया गया है.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Pooja
Published: Jun 29, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:13 AM IST
दमोह जेल में दो कैदियों के बीच झड़प, HIV पॉजिटिव का नाखून लगने से मचा हड़कंप, कैदी सागर IRTC रेफर
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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