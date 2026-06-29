दमोह जेल में दो कैदियों के बीच झड़प, HIV पॉजिटिव का नाखून लगने से मचा हड़कंप, कैदी सागर IRTC रेफर

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Damoh Jila Jail: दमोह से जिला जेल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जेल में बंद एक एचआईवी पीड़ित बंदी का नाखून एक सामान्य बंदी को लगने के बाद हड़कंप मच गया है. जिसके बाद बंदी को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज सागर रेफर किया गया है. संभावना जताई जा रही है कि जिस बंदी को एड्स पीड़ित बंदी का नाखून लगा है वो बंदी भी एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है. इस खबर के बाद हड़कंप मचा हुआ है.
जेल के भीतर बंदियों के बीच आपस में ही भिड़ंत और मारपीट मामला सामने आया. दरअसल जिला जेल में आर्म्स एक्ट के तहत सजा काट रहा एक कैदी एचआईवी पॉजिटिव है. मतलब एड्स रोगी है और वो भी नियमों के मुताबिक सामान्य बंदियों की तरह जेल में रह रहा है. जेल के भीतर एचआईवी पाजिटिव कैदी और दूसरे बंदी के बीच झड़प हुई तो सामान्य बंदी को उसका नाखून लग गया और उसे खून आ गया. जेल अधीक्षक से इसकी शिकायत हुई तो उन्होंने जांच पड़ताल की और जब नाखून मारने वाले बंदी की डीटेल ली गई तो मालूम चला कि वो एड्स पीड़ित है.
कैदी सागर मेडिकल कालेज रेफर
ये जानने के बाद जेल प्रबंधन के भी होश उड़ गए कि कहीं चोट लगने वाले बंदी को भी ये रोग न हो जाए. मामला सामने आने के बाद प्रबंधन ने सक्रियता दिखाते हुए उसे जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उसका चेकअप करने के बाद उसे सागर मेडिकल कालेज रेफर किया है. जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ हिमांश ठाकुर के मुताबिक कई बार नाखून के जरिए भी बीमारी फैल जाती है और बल्ड में इन्फेक्शन हो सकता है, चूंकि जिस शख्स का नाखून सामान्य बंदी को लगा है वो एचआईवी पॉजिटिव है लिहाजा किसी भी तरह की रिस्क नहीं ली जा सकती और मरीज को हायर सेंटर भेजा गया है.
जिला जेल उप अधीक्षक ने दी जानकारी
वहीं जिला जेल के उप अधीक्षक एम एल पटेल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि जेल की बैरिक में बंदियों के बीच झूमाझटकी हुई, जिसमें एक बंदी को नाखून लगा है चूंकि नाखून मारने वाला बंदी एच आई वी पॉजिटिव है लिहाजा एहतियात के तौर पर पीड़ित बंदी को इलाज के लिए भेजा गया है. इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद जेल में बंदियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हुए है और ये साफ हुआ है कि जेल के भीतर तमाम दावों के बाद भी बंदियों और कैदियों के बीच झगड़े हो रहे है और कहीं न कहीं ये हालात चिंताजनक जरूर हैं.
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