दमोह जेल में दो कैदियों के बीच झड़प, HIV पॉजिटिव का नाखून लगने से मचा हड़कंप, कैदी सागर IRTC रेफर

जेल के भीतर बंदियों के बीच आपस में ही भिड़ंत और मारपीट मामला सामने आया. दरअसल जिला जेल में आर्म्स एक्ट के तहत सजा काट रहा एक कैदी एचआईवी पॉजिटिव है. मतलब एड्स रोगी है और वो भी नियमों के मुताबिक सामान्य बंदियों की तरह जेल में रह रहा है. जेल के भीतर एचआईवी पाजिटिव कैदी और दूसरे बंदी के बीच झड़प हुई तो सामान्य बंदी को उसका नाखून लग गया और उसे खून आ गया. जेल अधीक्षक से इसकी शिकायत हुई तो उन्होंने जांच पड़ताल की और जब नाखून मारने वाले बंदी की डीटेल ली गई तो मालूम चला कि वो एड्स पीड़ित है.



कैदी सागर मेडिकल कालेज रेफर

ये जानने के बाद जेल प्रबंधन के भी होश उड़ गए कि कहीं चोट लगने वाले बंदी को भी ये रोग न हो जाए. मामला सामने आने के बाद प्रबंधन ने सक्रियता दिखाते हुए उसे जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उसका चेकअप करने के बाद उसे सागर मेडिकल कालेज रेफर किया है. जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ हिमांश ठाकुर के मुताबिक कई बार नाखून के जरिए भी बीमारी फैल जाती है और बल्ड में इन्फेक्शन हो सकता है, चूंकि जिस शख्स का नाखून सामान्य बंदी को लगा है वो एचआईवी पॉजिटिव है लिहाजा किसी भी तरह की रिस्क नहीं ली जा सकती और मरीज को हायर सेंटर भेजा गया है.