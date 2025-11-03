Advertisement
मंत्री जी के लिए सिरदर्द बना यूट्यूबर! फेसबुक पर लाइव आकर धर्मेंद्र सिंह ने दी सख्त चेतावनी, बोले- झूठ फैलाने वालों पर...

Dharmendra Singh Facebook Live: एमपी के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी पर यूट्यूबर राघवेंद्र राठौर ने गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया. मंत्री ने फेसबुक लाइव में स्पष्ट किया कि झूठ फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 03, 2025, 05:00 PM IST
मंत्री जी की चेतावनी!
Damoh Illegal Liquor Controversy : दमोह जिले के जबेरा विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के लिए एक यूट्यूबर सरदर्द बन गया है. हालात ऐसे हैं कि मंत्री को फेसबुक लाइव आकर सीधे जनता के सामने सफाई देनी पड़ी. मंत्री ने खुलेआम कहा कि अगर कोई गलत जानकारी फैलाएगा या झूठे आरोप लगाएगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी और जरूरत पड़ी तो कड़ी सजा भी होगी. दरअसल, राघवेंद्र राठौर नामक यूट्यूबर ने मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए राघवेंद्र खुद को पत्रकार बताता है और भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़ा है, जो इलाके में शराब और नशे के खिलाफ अभियान चलाता है.

यूट्यूबर राघवेंद्र राठौर का आरोप है कि पुलिस ने उसे माफिया की तरह उठाया, डराया-धमकाया और दबाव बनाया कि वह मंत्री के खिलाफ कुछ न बोले. 31 अक्टूबर की रात उसे जबेरा पुलिस ने दमोह जिला अस्पताल लाकर डॉक्टरी परीक्षण कराया. यूट्यूबर का कहना था कि उसे पुलिस ने इस उद्देश्य से लाया कि वह अपने वीडियो में मंत्री और अन्य नेताओं के खिलाफ विवादास्पद बातें न करें. इस वीडियो में भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य ने मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और पशुपालन मंत्री लखन पटेल पर आरोप लगाया कि जिले में अवैध शराब उनके प्रभाव से बिक रही है.

इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और राघवेंद्र राठौर को नोटिस जारी कर थाने में तलब किया, लेकिन उन्होंने थाने में पेश नहीं होना माना. पुलिस ने कहा कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं और नियमों के तहत कार्रवाई की गई. दमोह के सीएसपी एच.आर. पांडे ने स्पष्ट किया कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और समाज में भ्रम फैलाने वालों को अनुमति नहीं दी जाएगी.

फेसबुक पर क्या बोले मंत्री जी?
इस मामले में मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने 2 नवंबर को फेसबुक लाइव में कहा कि यूट्यूबर ने उनकी और अन्य नेताओं की छवि खराब करने का प्रयास किया. उन्होंने साफ कहा कि जो लोग बिना तथ्य के आरोप लगाएंगे, उन्हें पुलिस उठाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने यह भी बताया कि वह स्वयं शराब और नशे के खिलाफ हैं और यदि संगठन के लोग बुलाएंगे तो वे भी अभियान में शामिल होंगे. इस विवाद ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या सोशल मीडिया पर ऐसे यूट्यूबर्स और अन्य प्लेटफॉर्म पर झूठी जानकारी फैलाने वालों पर भविष्य में और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और क्या अधिकारियों द्वारा ये कार्रवाई हमेशा न्यायसंगत होगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

