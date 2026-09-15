/दमोह में मखाने की खेती और 1.35 लाख हेक्टेयर सिंचाई, बलराम कृषि महोत्सव में बोले CM मोहन यादव- किसानों की आय बढ़ाना मुख्य लक्ष्य

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दमोह जिले में आयोजित 'बलराम कृषि महोत्सव' के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि जिले में सूक्ष्म सिंचाई का दायरा बढ़ाकर 1.35 लाख हेक्टेयर किया जाएगा, वहीं अगले खरीफ सीजन से मखाने की खेती की भी नई शुरुआत होगी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना है. उन्होंने कहा कि दमोह के किसान अब धान और गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों के साथ-साथ हाई-वैल्यू और कैश क्रॉप्स अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर सकेंगे.
बलराम कृषि महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि दमोह जिले ने बीते कुछ वर्षों में खेती-किसानी में एक अलग ही पहचान बना ली है. जहां से मोह न छूटे, वो अपना दमोह है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है. अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ाना हमारा प्रमुख लक्ष्य है. खेत से लेकर बाज़ार तक और खाद से लेकर किसानों के खातों तक हम पक्की और स्थायी व्यवस्थाएं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा अपने परिश्रम से उत्पादित अनाज का एक-एक दाना हमारे लिए भगवान के प्रसाद समान है. हमारे लिए अन्न का दाना-दाना अनमोल है. उन्होंने किसानों को बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान और ज्वार-बाजरा के उपार्जन के लिए किसान पंजीयन 15 सितंबर से प्रारंभ हो गया है. यह काम 10 अक्टूबर तक चलेगा.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार अन्नदाताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है. हर सुख-दुख में हम सब हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं. उन्होंने किसानों से फसल विविधीकरण, नई तकनीक, नवाचार, उद्यानिकी, प्राकृतिक-जैविक खेती तथा गौपालन सहित अन्य दुधारू पशुओं का पालन एवं मछली पालन व्यवसाय अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ाने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दमोह में लगभग 6 लाख 72 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में खेती हो रही है. इसमें से 86 प्रतिशत कृषि क्षेत्र सिंचित है. दमोह जिले का चना देशभर में प्रसिद्ध है. खाद्य प्रसंस्करण तथा एग्रो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी इस जिले में नई-नई संभावनाएं आकार ले रही हैं. किसान गेहूं, चना और धान के साथ ही हाई-वैल्यू क्रॉप की ओर भी बढ़ रहे हैं. दमोह जिले में अश्वगंधा की खेती के प्रोत्साहन के लिए 100 से अधिक किसानों को निःशुल्क बीज एवं कृषि प्रशिक्षण दिया गया है.
सिंचाई का रकबा बढ़ाएगी सरकार
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि दमोह जिले में अगले खरीफ सीजन में मखाने का उत्पादन भी नवाचार के रूप में शुरू किया जाएगा. दमोह जिले में पशुपालन को तेजी से बढ़ावा मिल रहा है यहां बीते एक साल में 9 नई दुग्ध सहकारी संस्थाएं पंजीकृत हुई हैं. क्षीरधारा ग्राम योजना के पहले चरण में जिले के 65 गांवों का चयन हुआ है. मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना में जिले में 14 स्वच्छ फिश पार्लर बनाए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि केन-बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना दमोह जिले के लिए वरदान बनने जा रही है. तेंदूखेड़ा में 165 करोड़ रुपए से अधिक की झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना से दमोह जिले के 17 से अधिक गांवों की करीब 3 हजार 600 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी. सतधरु मध्यम सिंचाई परियोजना, पारना जलाशय निर्माण और दादपुर स्टाप डेम का निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है. हमारी सरकार ने दमोह जिले की सूक्ष्म सिंचाई का रकबा बढ़ाकर अब 1.35 लाख हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य लिया है.
खेती की ली जानकारी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिले के सभी 7 विकासखंडों में जैविक एवं प्राकृतिक खेती हाट बाजार शुरू किए गए हैं. पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश के किसानों की सुविधा के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के आनलाईन पोर्टल शुरू किया है. किसान भाई अब एक क्लिक में अपना क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दमोह जिले के प्राकृतिक और जैविक खेती कर रहे प्रगतिशील किसान खम्मन सिंह लोधी, समीर कुमार अहिरवाल, राम कुरेरिया एवं अन्य किसानों से भी आत्मीय संवाद कर उनकी खेती-किसानी की जानकारी ली.