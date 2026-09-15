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दमोह में मखाने की खेती और 1.35 लाख हेक्टेयर सिंचाई, बलराम कृषि महोत्सव में बोले CM मोहन यादव- किसानों की आय बढ़ाना मुख्य लक्ष्य

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 15 सितंबर को दमोह जिले में हुए बलराम कृषि महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया. उन्होंने कहा कि दमोह जिले ने बीते कुछ वर्षों में खेती-किसानी में एक अलग ही पहचान बना ली है. जहां से मोह न छूटे, वो अपना दमोह है.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 15, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 06:55 PM IST
दमोह में मखाने की खेती और 1.35 लाख हेक्टेयर सिंचाई, बलराम कृषि महोत्सव में बोले CM मोहन यादव- किसानों की आय बढ़ाना मुख्य लक्ष्य

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