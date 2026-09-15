/दमोह में मखाने की खेती और 1.35 लाख हेक्टेयर सिंचाई, बलराम कृषि महोत्सव में बोले CM मोहन यादव- किसानों की आय बढ़ाना मुख्य लक्ष्य

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि दमोह जिले में अगले खरीफ सीजन में मखाने का उत्पादन भी नवाचार के रूप में शुरू किया जाएगा. दमोह जिले में पशुपालन को तेजी से बढ़ावा मिल रहा है‌ यहां बीते एक साल में 9 नई दुग्ध सहकारी संस्थाएं पंजीकृत हुई हैं. क्षीरधारा ग्राम योजना के पहले चरण में जिले के 65 गांवों का चयन हुआ है. मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना में जिले में 14 स्वच्छ फिश पार्लर बनाए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि केन-बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना दमोह जिले के लिए वरदान बनने जा रही है. तेंदूखेड़ा में 165 करोड़ रुपए से अधिक की झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना से दमोह जिले के 17 से अधिक गांवों की करीब 3 हजार 600 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी. सतधरु मध्यम सिंचाई परियोजना, पारना जलाशय निर्माण और दादपुर स्टाप डेम का निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है. हमारी सरकार ने दमोह जिले की सूक्ष्म सिंचाई का रकबा बढ़ाकर अब 1.35 लाख हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य लिया है.