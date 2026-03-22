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गेमिंग के नाम पर महाठगी! दमोह से करोड़ों लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार, हिमाचल, यूपी और छत्तीसगढ़ से चला रहे थे सिंडिकेट

Damoh Crime News: दमोह में पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन गेमिंग ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो देश-विदेश के लोगों को गेम के जरिए सट्टा खिलाकर करोड़ों रुपये ठग रहा था. छत्तीसगढ़ पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर की गई कार्रवाई में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 22, 2026, 03:48 PM IST
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Damoh Crime News
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Damoh Breaking News: दमोह में ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से देशभर में लाखों लोग धोखा खा चुके हैं और ठगी का शिकार भी हो रहे हैं. तमाम तरह के जागरूकता अभियान, पुलिस और साइबर सेल की अपील के बाद भी आम लोग सतर्क नहीं हो रहे हैं, जिसका फायदा ठग उठा रहे हैं. मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. यह गिरोह अब तक लोगों को करोड़ों रुपये का चूना लगा चुका है और इसके पास से करोड़ों के लेन-देन का हिसाब भी बरामद किया गया है.

दरअसल, दमोह के देहात थाना पुलिस को छत्तीसगढ़ पुलिस के जरिए एक इनपुट मिला था. इस इनपुट पर दमोह एसपी ने गंभीरता दिखाते हुए एक टीम का गठन किया. जब पुलिस टीम ने कार्रवाई की, तो उन्हें बड़ी सफलता मिली. पुलिस ने देहात थाना क्षेत्र के मुश्की बाबा इलाके में एक घर पर छापा मारा, जहां का नजारा देखकर पुलिस भी हैरान रह गई. किराए के इस मकान में तमाम सुविधाओं के साथ बड़े स्तर पर अवैध गतिविधि संचालित की जा रही थी. यहां से एक साथ लाखों लोगों को ऑनलाइन गेम खिलाए जा रहे थे और इन गेम्स के जरिए उनसे सट्टा लगवाया जा रहा था.

8 लाख नगदी भी बरामद
इस गिरोह में केवल दमोह ही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश के अलग-अलग शहरों के बदमाश शामिल थे. इन्होंने एक इंटरनेशनल स्तर का गेमिंग ऐप तैयार किया था, जिसके जरिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों के लोगों को भी ऑनलाइन गेम्स में फंसाकर उनसे सट्टा लगवाया जाता था. पुलिस ने इस गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो अलग-अलग राज्यों के रहने वाले हैं. तलाशी के दौरान पुलिस ने 26 एंड्रॉयड मोबाइल, 200 सिम कार्ड, दो लैपटॉप, ब्रॉडबैंड राउटर्स, एक लग्जरी कार और कुछ सॉफ्टवेयर जब्त किए हैं. इसके साथ ही आरोपियों के पास से 8 लाख रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं.

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मकान में सट्टा कारोबार
एडिशनल एसपी सुजीत भदौरिया ने खुलासा करते हुए बताया कि ये शातिर बदमाश एक ही मकान में रहकर एक ऐप के जरिए सट्टा कारोबार चला रहे थे. ये गिरोह लोगों को गेम्स के जरिए फंसाकर उनके ‘म्यूल अकाउंट’ बनाता था और इन्हीं खातों में लेन-देन किया जाता था. गिरोह के पास से जब्त किए गए रिकॉर्ड में करोड़ों रुपये का हिसाब-किताब मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि दमोह में बैठकर यह गिरोह देश और विदेश के लोगों को ठग रहा था. एडिशनल एसपी ने बताया कि इनपुट मिलने के बाद कड़ी मेहनत के जरिए पुलिस को यह सफलता मिली है. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह फ्रॉड कैसे किया जाता था और इसका नेटवर्क कितना बड़ा है.

रिपोर्टः महेंद्र दुबे, दमोह

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