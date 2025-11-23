Damoh Mortuary Box: अब नहीं सड़ेंगे-गलेंगे शव, जबेरा दमोह सिविल अस्पताल को मिले दो डीप फ्रीजर

Damoh Civil Hospital News: आज के आधुनिक युग में भी बुंदेलखंड के खास तौर पर दमोह जिले में लोग कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. इस इलाके में शवों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था न के बराबर है और कई बार शव सड़ने-गलने की घटनाएं सामने आती थीं. खासकर जबेरा क्षेत्र में यह समस्या लंबे समय से बनी हुई थी. लोग लगातार मर्चुरी बॉक्स यानी डीप फ्रीजर की मांग कर रहे थे ताकि मृतकों के शव कुछ दिनों तक सुरक्षित रखे जा सकें, लेकिन किसी जिम्मेदार ने इस पर ध्यान नहीं दिया.

हालांकि, बीते कुछ महीनों में जब यह मांग बढ़ी तो इलाके के विधायक और प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने मामले की सुध ली. उन्होंने जबेरा सिविल अस्पताल को दो मर्चुरी बॉक्स उपलब्ध कराए. ये बाक्स अब अस्पताल में रखे गए हैं और आम जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं. इस मामूली सी सुविधा से भी इलाके के लोग लंबे समय से वंचित थे, इसलिए अब जब यह सुविधा मिली है तो लोग मंत्री के प्रति आभार जता रहे हैं.

स्वास्थ्य क्षेत्र में अहम कदम

समाजसेवी रूपेश सेन और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. डी के राय का कहना है कि यह कदम क्षेत्र के लिए अहम है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाकों में इस तरह की सुविधाओं की जरूरत है. लोगों की उम्मीद है कि भविष्य में अन्य जगहों पर भी ऐसे मर्चुरी बॉक्स उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे शवों को सुरक्षित रखने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने में मदद मिलेगी. (रिपोर्टः महेंद्र दुबे, दमोह)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, -क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!