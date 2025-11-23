Advertisement
Damoh Mortuary Box: अब नहीं सड़ेंगे-गलेंगे शव, जबेरा दमोह सिविल अस्पताल को मिले दो डीप फ्रीजर

Damoh Mortuary Box:  दमोह के जबेरा क्षेत्र में लंबे समय से शवों को सुरक्षित रखने की सुविधा नहीं होने के कारण लोग कई परेशानियों का सामना कर रहे थे. हाल ही में विधायक और प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने जबेरा सिविल अस्पताल में दो मर्चुरी बॉक्स (डीप फ्रीजर) उपलब्ध कराए.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 23, 2025, 07:43 PM IST
Damoh Mortuary Box: अब नहीं सड़ेंगे-गलेंगे शव
Damoh Mortuary Box: अब नहीं सड़ेंगे-गलेंगे शव

Damoh Civil Hospital News: आज के आधुनिक युग में भी बुंदेलखंड के खास तौर पर दमोह जिले में लोग कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. इस इलाके में शवों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था न के बराबर है और कई बार शव सड़ने-गलने की घटनाएं सामने आती थीं. खासकर जबेरा क्षेत्र में यह समस्या लंबे समय से बनी हुई थी. लोग लगातार मर्चुरी बॉक्स यानी डीप फ्रीजर की मांग कर रहे थे ताकि मृतकों के शव कुछ दिनों तक सुरक्षित रखे जा सकें, लेकिन किसी जिम्मेदार ने इस पर ध्यान नहीं दिया.

हालांकि, बीते कुछ महीनों में जब यह मांग बढ़ी तो इलाके के विधायक और प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने मामले की सुध ली. उन्होंने जबेरा सिविल अस्पताल को दो मर्चुरी बॉक्स उपलब्ध कराए. ये बाक्स अब अस्पताल में रखे गए हैं और आम जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं. इस मामूली सी सुविधा से भी इलाके के लोग लंबे समय से वंचित थे, इसलिए अब जब यह सुविधा मिली है तो लोग मंत्री के प्रति आभार जता रहे हैं.

स्वास्थ्य क्षेत्र में अहम कदम
समाजसेवी रूपेश सेन और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. डी के राय का कहना है कि यह कदम क्षेत्र के लिए अहम है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाकों में इस तरह की सुविधाओं की जरूरत है. लोगों की उम्मीद है कि भविष्य में अन्य जगहों पर भी ऐसे मर्चुरी बॉक्स उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे शवों को सुरक्षित रखने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने में मदद मिलेगी. (रिपोर्टः महेंद्र दुबे, दमोह)

