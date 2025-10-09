Advertisement
दमोह में जमीन से निकली 1000 साल पुरानी मूर्तियां, ब्रह्मा, विष्णु और शिव समेत कई प्रतिमाएं

MP News: दमोह के दोनी गांव में एक बार फिर पुरातात्विक महत्व की बेशकीमती मूर्तियां खुदाई के दौरान जमीन से निकली है. प्रतिमाएं कल्चुरी कालीन युग की बताई जा रही हैं.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 09, 2025, 03:16 PM IST
damoh news
Ancient Statue found in Damoh: अपने ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध दमोह जिले में एक बार फिर पुरातात्विक महत्व की बेशकीमती मूर्तियां खुदाई के दौरान जमीन से निकली है.  इस घटनाक्रम ने इलाके को फिर सुर्खियों में ला दिया है.मूर्तियां जिले के दोनी गांव में खुदाई के दौरान मिली हैं जो 10 वीं 11 वीं और बारहवीं शताब्दी  का बताई जा रही हैं.
मूर्तियों के मिलने से पुन मंदिर निर्माण की बात कही गई है. 

दमोह में मिली प्राचीन काल की मुर्तियां
दरअसल, दमोह जिले के जबेरा विधानसभा क्षेत्र में आने वाले दोनी गांव में पहाड़ी इलाके में बने मढ़ा का पुरातत्व विभाग और संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा सफाई कार्य कराया जा रहा है. सफाई अभियान के दौरान जमीन से कई पुरातत्व अवशेष मिले हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है. इनमें 10 वीं 11 वीं और बारहवीं शताब्दी के अवशेष और प्रतिमाएं मिली है जो कि अधिकांश रूप से कल्चुरी कालीन युग की बताई जा रही हैं. इनका आर्चिटेक्चर भी कलाकरी का बेजोड़ मिशाल है.

क्यों खास है दमोह का ये इलाका
दरअसल, जिस इलाके में मूरर्तियां मिली है वो इलाका संपादा से परिपूर्ण है. जबेरा क्षेत्र में कई ऐसे ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थान है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध कहे गए है. इसी इलाके में  नोहटा स्थित नोहलेश्वर शिव मंदिर भी कल्चुरी कालीन का मंदिर बताया जाता है जिसका निर्माण कल्चुरी कालीन युग में कराया गया था, जो कि खजुराहो के चंदेलकालीन मंदिरों के समकक्ष है.

फिर से मंदिर का होगा निर्माण
जिस दोनी इलाके में मूर्तियां मिली है वो इलाका प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का विधानसभा क्षेत्र है. सफाई खुदाई का काम भी मंत्री लोधी के निर्देशन में दोनी में किया जा रहा.  मंत्री लोधी ने बताया कि सफाई के दौरान मिली मूर्तियों में कई ऐतिहासिक महत्व की प्रतिमाएं है जिन्हें संरक्षित किया जा रहा है. मंत्री ने आगे कहा कि मूर्तियों के मिलने से यहां फिर से मंदिर का निर्माण किया जाएगा.

इन देवताओं की मिली मूर्तियां
वहीं इस पूरे काम को देखने वाले पुरातत्व विभाग ग्वालियर के उपसंचालक पी सी महोबिया के मुताबिक ब्रह्मा, विष्णु, शिव, उमा-महेश्वर, पार्वती, अर्धनारीश्वर, वायुदेव, गज अप्सरा और विभिन्न नायिकाओं की मूर्तियां  मिली हैं. फिलहाल मूर्तियों को संभालकर रखा गया है और इनके ऐतिहासिक महत्व के कारण ये क्षेत्र दुनिया में अलग जगह बनाएगी.  दोनी गांव के मढ़ा नम्बर 1 का फिर से निर्माण कार्य भी होगा और ये स्थान पर्यटकों के लिए समर्पित किया जाएगा. रिपोर्ट: महेंद्र दुबे, दमोह

