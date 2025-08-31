सावधान! आप भी जा रहे हैं कियोस्क? संचालक निकाल लेते हैं खाते से पैसे, दमोह में किसान से ठगी

Damoh Bank Fraud: देश में RBI और बैंक लगातार लोगों को जागरूक करते हुए बैंक ट्रांजेक्शन में सतर्कता बरतने की अपील करते आ रहे हैं. लेकिन लोग जरा सी लापरवाही करने पर बड़ा नुकसान झेल जाते हैं. दमोह से एक ऐसा ही मामला सामने आया है. जहां एक कियोस्क संचालक ने अपने परिचित किसान को करीब डेढ़ लाख का चूना लगा दिया लेकिन जब पुलिस एक्टिव हुई तो कियोस्क संचालक ने ऑनलाइन फ्राड को स्वीकार किया और पैसे लौटाने के लिए राजी हुआ है.

दरअसल, जिले के गैसाबाद थाना क्षेत्र के भटदेवा गांव के रहने वाले किसान हीरालाल पटेल ने अपनी मूंग की फसल बेंची थी और उसका करीब डेढ़ लाख का पेमेंट ऑनलाइन होना था. सरकारी एकाउंट से ये पैसा ट्रांसफर हुआ. लेकिन इस ट्रांजेक्शन में हीरालाल के परिचित कियोस्क संचालक ने उसका आधार कार्ड सहित दूसरे दस्तावेज लेकर पमेंट में अपना एकाउंट नंबर डाल दिया और पैसा अब उसके एकाउंट में चला गया.

पैसे न आने से परेशान

हीरालाल कई दिनों तक अपने खाते में पैसा न आने से परेशान हो गया और उसने हटा पुलिस थाने और साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने जांच पड़ताल की तो मालूम चला कि पैसा कियोस्क संचालक के एकाउंट में गया है. पुलिस ने उसे बुलाया और पूंछतांछ की तो उसने इस बात को स्वीकार किया कि फ्रॉड करके उसने किसान का पैसा अपने एकाउंट में ट्रांसफर कराया है.

किसान के पैसे लौटाए

पुलिस ने जब पुष्टि की कि पैसे कियोस्क संचालक के एकाउंट में है. तो उन्होंने फरियादी हीरालाल को बुलाया, कियोस्क संचालक हीरालाल का करीबी रिश्तेदार है. लिहाजा किसान ने आपसी राजीनामा कर लिया और किसी भी तरह का मुकदमा दर्ज न कराने की सहमति दी है. लेकिन इस घटना ने फिर लोगों को आगाह किया है कि बैंक लेनदेन में सावधानी बरतें और अपने दस्तावेज सोच समझकर ही किसी को दें.

(रिपोर्टः महेंद्र दुबे/दमोह)

