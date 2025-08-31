 सावधान! आप भी जा रहे हैं कियोस्क? संचालक निकाल लेते हैं खाते से पैसे, दमोह में किसान से ठगी
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2903143
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

सावधान! आप भी जा रहे हैं कियोस्क? संचालक निकाल लेते हैं खाते से पैसे, दमोह में किसान से ठगी

Damoh Farmer News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक किसान के साथ हुई ठगी का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि मूंग की खरीदी के रुपए किसी कियोस्क संचालक ने फ्रॉड कर अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए. हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद किसान के रुपए वापस लौटा दिए.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 31, 2025, 07:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दमोह में किसान से फ्रॉड!
दमोह में किसान से फ्रॉड!

 Damoh Bank Fraud: देश में RBI और बैंक लगातार लोगों को जागरूक करते हुए बैंक ट्रांजेक्शन में सतर्कता बरतने की अपील करते आ रहे हैं. लेकिन लोग जरा सी लापरवाही करने पर बड़ा नुकसान झेल जाते हैं. दमोह से एक ऐसा ही मामला सामने आया है. जहां एक कियोस्क संचालक ने अपने परिचित किसान को करीब डेढ़ लाख का चूना लगा दिया लेकिन जब पुलिस एक्टिव हुई तो कियोस्क संचालक ने ऑनलाइन फ्राड को स्वीकार किया और पैसे लौटाने के लिए राजी हुआ है.

दरअसल, जिले के गैसाबाद थाना क्षेत्र के भटदेवा गांव के रहने वाले किसान हीरालाल पटेल ने अपनी मूंग की फसल बेंची थी और उसका करीब डेढ़ लाख का पेमेंट ऑनलाइन होना था. सरकारी एकाउंट से ये पैसा ट्रांसफर हुआ. लेकिन इस ट्रांजेक्शन में हीरालाल के परिचित कियोस्क संचालक ने उसका आधार कार्ड सहित दूसरे दस्तावेज लेकर पमेंट में अपना एकाउंट नंबर डाल दिया और पैसा अब उसके एकाउंट में चला गया.

पैसे न आने से परेशान
हीरालाल कई दिनों तक अपने खाते में पैसा न आने से परेशान हो गया और उसने हटा पुलिस थाने और साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने जांच पड़ताल की तो मालूम चला कि पैसा कियोस्क संचालक के एकाउंट में गया है. पुलिस ने उसे बुलाया और पूंछतांछ की तो उसने इस बात को स्वीकार किया कि फ्रॉड करके उसने किसान का पैसा अपने एकाउंट में ट्रांसफर कराया है.

Add Zee News as a Preferred Source

किसान के पैसे लौटाए
पुलिस ने जब पुष्टि की कि पैसे कियोस्क संचालक के एकाउंट में है. तो उन्होंने फरियादी हीरालाल को बुलाया, कियोस्क संचालक हीरालाल का करीबी रिश्तेदार है. लिहाजा किसान ने आपसी राजीनामा कर लिया और किसी भी तरह का मुकदमा दर्ज न कराने की सहमति दी है. लेकिन इस घटना ने फिर लोगों को आगाह किया है कि बैंक लेनदेन में सावधानी बरतें और अपने दस्तावेज सोच समझकर ही किसी को दें. 

(रिपोर्टः महेंद्र दुबे/दमोह)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "दमोह" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

damoh news

Trending news

mp news
विदेश में पढ़ाई का सपना अब होगा साकार! लाखों रुपये की मदद करेगी MP सरकार
Katni News
कटनी पुलिस को बड़ी कामयाबी,189 बच्चों की तलाश कर पहुंचाया घर,परिवार में लौटी खुशियां
Bilaspur News
पहले गर्लफ्रेंड का करवाया गर्भपात, फिर शादी से किया इनकार...बॉयफ्रेंड ने किया कांड
mp news
खरगोन में बारिश का तांडव, जिला अस्पताल के ICU में घुसा पानी, मरीज हुए परेशान
mp news
सिंधिया घराने के महानआर्यमन संभालेंगे MPCA की कमान, निर्विरोध बनेंगे अध्यक्ष
gariaband news
भुंजिया जनजाति 'लाल बंगला' को क्यों मानती है पवित्र? आज भी निभाते हैं अनोखी परंपरा
indore news
समझाने के बाद भी नहीं मानी श्रद्धा, पति करण के साथ गई ससुराल, बोली-उसी के साथ रहूंगी
CG News
CG में ईंधन डलवाने के लिए नए नियम लागू, इस शर्त पर बाइक चालकों को मिलेगा पेट्रोल
mp news
उज्जैन-झालावाड़ फोरलेन को लेकर ग्रामीणों का भूख हड़ताल, आमरण अनशन की दी चेतावनी
mp news
'ट्रंप हमारे फूफा हैं', इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का अनोखा बयान, बोले-स्वदेशी अपनाओ
;