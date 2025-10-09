Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2953718
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

पहले प्यार, फिर धोखा, फिर दरिंदगी…! दमोह में लव जिहाद की दहला देने वाली वारदात

Damoh Love Jihad Case: मध्य प्रदेश के दमोह से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. एक विशेष समुदाय के लड़के ने हिंदू लड़की को तीन सालों तक प्यार का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. बताया जा रहा है, जब उसका असली चेहरा सामने आया तब पुलिस ने एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. आइए जानते हैं, पूरा मामला क्या है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 09, 2025, 07:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दमोह में लव जिहाद की दहला देने वाली वारदात
दमोह में लव जिहाद की दहला देने वाली वारदात

Damoh Crime News: एमपी के दमोह में एक बार फिर लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक मुस्लिम लड़का तीन सालों से एक हिन्दू लड़की को अपने आप को हिंदू बताता रहा. जब राज खुला तो वह अयान खान निकला और इस बात को जानकर लड़की ने रिश्ता खत्म कर दिया. लेकिन शातिर दिमाग अयान ने बड़ी चालाकी से उसे किडनैप किया. भोपाल लेकर गया और कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया और अब मामला पुलिस के रोजनामचे में दर्ज हुआ है. 

दरअसल, बीते 29 सितम्बर को दमोह से एक हिन्दू लड़की लापता हो गई, दलित वर्ग की इस हिन्दू लड़की के लापता होने की खबर पुलिस को दी गई और 10 दिन बाद दमोह पुलिस ने लापता लड़की को भोपाल से दस्तयाब किया. उसे दमोह लेकर आई और जब लड़की ने आपबीती सुनाई तो सबकी रूह कांप गई. लड़की के बयानों के मुताबिक, बीते तीन सालों से अयान खान नाम का युवक उसे खुद को हिंदू बताकर प्रेम जाल में फसाए था, लड़की भी उससे बात करती थी. लेकिन तीन साल तक अंधेरे में रहने के बाद जब लड़की को मालूम चला कि अयान असल में मुस्लिम युवक है तो उसने उससे बातचीत बंद कर दी.

पुलिस तलाश में जुट गई
लेकिन, अयान कहां हार मानने वाला था, 29 तारीख की रात अयान लड़की के घर पहुंचा उसे घर के बाहर बुलाया और बात करने के बहाने घर से थोड़ी दूर ले गया जहां उसकी कार खड़ी थी और फिर लड़की का अपहरण कर ले गया, यहां इस दलित लड़की की तलाश में परिजन भटकते रहे और पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. परिजनों ने पुलिस को अयान पर शक होना बताया और जब अयान के बारे में पुलिस ने पता किया तो वो घर से गायब था, पुलिस का शक बड़ा और लड़की और अयान की तलाश में पुलिस जुट गई. साइबर सेल की मदद से पुलिस भोपाल में लड़की तक पहुंच गई और उसे मुक्त कराकर दमोह लाई.
 
अपहरण कर डराया-धमकाया
लड़की बताती है कि अपहरण करने के बाद उसे डराया धमकाया गया और भोपाल में एक बंद कमरे में उसे हफ्ते भर रखकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया. लड़की को लेकर पुलिस दमोह आ गई, जबकि अयान भागने में कामयाब हो गया. पुलिस ने लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया और बीती रात लड़की ने कोतवाली थाने में सारी दास्तां सुनाई जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी अयान के खिलाफ अपहरण रेप और एस सी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. इस मामले एम देर रात ही हिंदू संगठन के लोग भी कोतवाली थाना पहुंच गए और इसे लव जिहाद बताकर कड़ी कार्यवाही की मांग करने लगे.

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदू नेताओं ने किया विरोध
हिंदू नेताओं के मुताबिक ये विशुद्ध लव जिहाद का मामला है और ऐसे आरोपी को सख्त सजा देने की मांग है, उनके मुताबिक हिंदू नाम बताकर लड़की को फसाया गया है और ऐसे मामले पहले भी सामने आए है. हिंदू संगठनों के अलावा पीड़ित लड़की की मां ने न्याय की गुहार लगाई है. वहीं कोतवाली थाना प्रभारी के मुताबिक इस मामले में अपराध दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है. (रिपोर्टः महेंद्र दुबे, दमोह)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "दमोह" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MP Crime Newsdamoh love jihad

Trending news

mp news
शव का 'मोलभाव'! बकाया पैसे न चुकाने पर अस्पताल ने नहीं दिया शव, पुलिस से हुई कहासुनी
MP Crime News
'बाप जेल से छुड़ा लेगा'... रील बनाने वाले युवक का सुसाइड, पुलिस पर लगे गंभीर आरोप
mp news
हद है! शराबी टीचर बच्चों को नशे में पढ़ाता मिला, धक्के मारकर निकाला गया बाहर
MP Crime News
कुत्ते का भौंकना नहीं सहा! डॉग के भौंकने पर बदमाश ने की हत्या, मालिक पर भी किया हमला
mp news
6 करोड़ की पुश्तैनी जमीन के लिए डॉक्टर बना अपराधी, भाई को कुचलने 10 लाख की दी सुपारी
Vishnu Deo Sai
लखनी साहू कौन हैं, CM विष्णु देव साय ने की तारीफ; राष्ट्रपति के हाथों मिला सम्मान
chhattisgarh news
चलती स्कूटी पर खुल्लम-खुल्ला 'रोमांस', बॉयफ्रेंड की गोद में लिपटकर बैठी गर्लफ्रेंड
bhopal new market
मनमाने तरीके से दुकानदार नहीं लगा पाएंगे दुकान, 'लक्ष्मण रेखा' खींच कर तय की गई सीमा
mp news
सिंहस्थ 2028 होगा 'हाई-टेक', पुलिस पहली बार करेगी VR का इस्तेमाल, जानिए तकनीक
Latest Ujjain News
उज्जैन थाने में घंटों बैठी रहीं EX SDM की पत्नी, अब CM योगी से लगाई न्याय की गुहार