पहले प्यार, फिर धोखा, फिर दरिंदगी…! दमोह में लव जिहाद की दहला देने वाली वारदात

Damoh Crime News: एमपी के दमोह में एक बार फिर लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक मुस्लिम लड़का तीन सालों से एक हिन्दू लड़की को अपने आप को हिंदू बताता रहा. जब राज खुला तो वह अयान खान निकला और इस बात को जानकर लड़की ने रिश्ता खत्म कर दिया. लेकिन शातिर दिमाग अयान ने बड़ी चालाकी से उसे किडनैप किया. भोपाल लेकर गया और कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया और अब मामला पुलिस के रोजनामचे में दर्ज हुआ है.

दरअसल, बीते 29 सितम्बर को दमोह से एक हिन्दू लड़की लापता हो गई, दलित वर्ग की इस हिन्दू लड़की के लापता होने की खबर पुलिस को दी गई और 10 दिन बाद दमोह पुलिस ने लापता लड़की को भोपाल से दस्तयाब किया. उसे दमोह लेकर आई और जब लड़की ने आपबीती सुनाई तो सबकी रूह कांप गई. लड़की के बयानों के मुताबिक, बीते तीन सालों से अयान खान नाम का युवक उसे खुद को हिंदू बताकर प्रेम जाल में फसाए था, लड़की भी उससे बात करती थी. लेकिन तीन साल तक अंधेरे में रहने के बाद जब लड़की को मालूम चला कि अयान असल में मुस्लिम युवक है तो उसने उससे बातचीत बंद कर दी.

पुलिस तलाश में जुट गई

लेकिन, अयान कहां हार मानने वाला था, 29 तारीख की रात अयान लड़की के घर पहुंचा उसे घर के बाहर बुलाया और बात करने के बहाने घर से थोड़ी दूर ले गया जहां उसकी कार खड़ी थी और फिर लड़की का अपहरण कर ले गया, यहां इस दलित लड़की की तलाश में परिजन भटकते रहे और पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. परिजनों ने पुलिस को अयान पर शक होना बताया और जब अयान के बारे में पुलिस ने पता किया तो वो घर से गायब था, पुलिस का शक बड़ा और लड़की और अयान की तलाश में पुलिस जुट गई. साइबर सेल की मदद से पुलिस भोपाल में लड़की तक पहुंच गई और उसे मुक्त कराकर दमोह लाई.



अपहरण कर डराया-धमकाया

लड़की बताती है कि अपहरण करने के बाद उसे डराया धमकाया गया और भोपाल में एक बंद कमरे में उसे हफ्ते भर रखकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया. लड़की को लेकर पुलिस दमोह आ गई, जबकि अयान भागने में कामयाब हो गया. पुलिस ने लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया और बीती रात लड़की ने कोतवाली थाने में सारी दास्तां सुनाई जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी अयान के खिलाफ अपहरण रेप और एस सी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. इस मामले एम देर रात ही हिंदू संगठन के लोग भी कोतवाली थाना पहुंच गए और इसे लव जिहाद बताकर कड़ी कार्यवाही की मांग करने लगे.

हिंदू नेताओं ने किया विरोध

हिंदू नेताओं के मुताबिक ये विशुद्ध लव जिहाद का मामला है और ऐसे आरोपी को सख्त सजा देने की मांग है, उनके मुताबिक हिंदू नाम बताकर लड़की को फसाया गया है और ऐसे मामले पहले भी सामने आए है. हिंदू संगठनों के अलावा पीड़ित लड़की की मां ने न्याय की गुहार लगाई है. वहीं कोतवाली थाना प्रभारी के मुताबिक इस मामले में अपराध दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है. (रिपोर्टः महेंद्र दुबे, दमोह)

