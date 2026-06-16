तिलक-कलावा बांधकर बनाई पहचान

दरअसल, जबलपुर नाका इलाके में रहने वाले साहिल खान ने एक हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाया. पिछले साल वह माथे पर तिलक और कलाई पर कलावा बांधकर एक हिंदू धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुआ. उसने साहिल खान के बजाय साहिल लाला नाम से सोशल मीडिया प्रोफाइल भी बनाई और नाबालिग लड़की उसके इस झांसे में आ गई. हालांकि दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन कुछ महीनों बाद लड़की को साहिल की असली पहचान का पता चल गया कि साहिल लाला असल में साहिल खान था और उसने उससे सारे संपर्क तोड़ लिए. फिर भी साहिल ने कोशिश जारी रखी. उसने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने की बात कही. दावा किया कि वह धर्म अपनाने के लिए बागेश्वर धाम जाएगा. लेकिन लड़की उसकी चाल समझ गई और उससे दूर हो गई.