राज्य चुनें
Damoh News: मध्य प्रदेश के दमोह में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है. यहां साहिल खान ने साहिल लाला बनकर एक नाबालिग हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाया. ड़की को उसकी असलियत मालूम चली तो उसके होश उड़ गए. जब उसने साहिल से बातचीत बंद कर दी, तो उसने लड़की के घर पर हंगामा किया और उसे धमकी दी. पीड़िता के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी साहिल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
तिलक-कलावा बांधकर बनाई पहचान
दरअसल, जबलपुर नाका इलाके में रहने वाले साहिल खान ने एक हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाया. पिछले साल वह माथे पर तिलक और कलाई पर कलावा बांधकर एक हिंदू धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुआ. उसने साहिल खान के बजाय साहिल लाला नाम से सोशल मीडिया प्रोफाइल भी बनाई और नाबालिग लड़की उसके इस झांसे में आ गई. हालांकि दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन कुछ महीनों बाद लड़की को साहिल की असली पहचान का पता चल गया कि साहिल लाला असल में साहिल खान था और उसने उससे सारे संपर्क तोड़ लिए. फिर भी साहिल ने कोशिश जारी रखी. उसने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने की बात कही. दावा किया कि वह धर्म अपनाने के लिए बागेश्वर धाम जाएगा. लेकिन लड़की उसकी चाल समझ गई और उससे दूर हो गई.
परिवार को धमकाया
सामाजिक बदनामी और साहिल की धमकियों के डर से वह चुप रही और उसके परिवार ने भी कोई कदम नहीं उठाया. यह सोचकर कि लड़की और उसका परिवार डरा हुआ है और पुलिस के पास नहीं जाएगा, साहिल के हौसले और बढ़ गए. रविवार रात वह लड़की के घर पहुंचा और जबरदस्त हंगामा किया. ऐसा वह पहले भी कर चुका था. उसने परिवार को जान से मारने की धमकी दी और नाबालिग लड़की की जबरदस्ती उससे शादी कराने की मांग की.
आरोपी साहिल के खिलाफ मामला दर्ज
साहिल की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता के परिवार ने स्थानीय हिंदू संगठनों से संपर्क किया. इन संगठनों के सदस्यों के साथ वे कोतवाली पुलिस स्टेशन गए और सोमवार रात को औपचारिक शिकायत दर्ज कराई.पुलिस कोतवाली में काफी जद्दोजहद के बाद साहिल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.
हिंदू नेताओं के अनुसार आरोपी लगातार नाबालिग लड़की को परेशान कर रहा था. उनका दावा है कि जिहादी अब नए तरीके अपना रहे हैं. पहले वे सिर्फ हिंदू नाम रखकर लड़कियों को धोखा देते थे, लेकिन अब शक से बचने के लिए वे तिलक और कलावा लगाकर मंदिरों में भी जाते हैं. इस नाबालिग लड़की के मामले में भी यही चाल चली गई थी. कोतवाली पुलिस ने आरोपी साहिल खान के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है. अब लड़की का बयान दर्ज किया जाएगा और पुलिस उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए सबूत इकट्ठा करेगी.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!