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दमोह में फिर लव जिहाद: खुद को हिंदू बताकर नाबालिग से बढ़ाई नजदीकियां, खुलासा होने पर थाने पहुंचा मामला

Damoh News: दमोह में लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद सोमवार रात हिंदू संगठनों ने कोतवाली पुलिस स्टेशन में जबरदस्त हंगामा किया. जबलपुर का रहने वाला साहिल खान ने माथे पर तिलक और कलाई पर कलावा बांधकर साहिल लाला बनकर एक नाबालिग हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाया.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 16, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:37 AM IST
दमोह में फिर लव जिहाद: खुद को हिंदू बताकर नाबालिग से बढ़ाई नजदीकियां, खुलासा होने पर थाने पहुंचा मामला

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