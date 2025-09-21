खाना बनाते समय हुआ बड़ा हादसा, सिलेंडर फटने की आवाज से दहल उठा मोहल्ला, दहशत में आए लोग
खाना बनाते समय हुआ बड़ा हादसा, सिलेंडर फटने की आवाज से दहल उठा मोहल्ला, दहशत में आए लोग

Damoh News: दमोह जिले के तेंदूखेड़ा में एक घर में गैस सिलेंडर फट गया. ब्लास्ट इतना जोरदार था कि घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 21, 2025, 02:09 PM IST
LPG cylinder blast in Damoh: मध्य प्रदेश के दमोह ज़िले के तेंदूखेड़ा में एक घर में एलपीजी गैस सिलेंडर फटने से इलाके में दहशत फैल गई. यह घटना सुभाष साहू के घर पर उस समय हुई जब वह और उनकी पत्नी दूसरी मंज़िल पर खाना बना रहे थे. वे गैस चूल्हे पर खाना पकाते हुए छोड़कर किसी काम से नीचे चले गए. कुछ मिनट बाद जब वे ऊपर लौटे तो उन्होंने कमरे में आग लगी देखी. सुभाष और उनकी पत्नी तुरंत घर से बाहर भागे. उनकी सूझबूझ ने उन्हें बचा लिया क्योंकि उनके बाहर निकलते ही गैस सिलेंडर ज़ोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया. धमाका इतना ज़ोरदार था कि पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई.

यह भी पढ़ें: श्मशान घाट में डरावनी रील बना रहे थे युवक, तभी आई अजीबोगरीब आवाजें, फिर जो हुआ...

 

दरअसल, तेंदूखेड़ा के एक घर में एलपीजी गैस सिलेंडर फटने से मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई. इस घटना के बाद लोग दहशत में हैं. यह घटना वार्ड क्रमांक आठ में रहने वाले सुभाष साहू के घर पर हुई. सुभाष और उनकी पत्नी घर की दूसरी मंजिल पर खाना बना रहे थे और खाना गैस चूल्हे पर ही पका हुआ छोड़कर किसी काम से नीचे आ गए थे. कुछ मिनट बाद जब वे ऊपर लौटे तो कमरे में आग लगी हुई थी. सुभाष और उनकी पत्नी घर से बाहर भागे। इससे पहले कि सुभाष और आसपास के लोग कुछ कर पाते, सिलेंडर फट गया.

सिलेंडर फटने की आवाज से दहल उठा मोहल्ला
धमाके की आवाज़ सुनकर मोहल्ले में दहशत फैल गई और लोग डर गए. गनीमत रही कि धमाके के वक़्त घर के अंदर कोई नहीं था, और एक बड़ा हादसा टल गया. घर और आसपास के मलबे को हुए नुकसान के कारण किसी बड़ी घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. तेंदूखेड़ा पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.

damoh newsmp news

