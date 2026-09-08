/सागर के बाद दमोह में भी फैला जहरीली शराब का कहर, पीते ही शुरू हुईं उल्टियां, युवक अस्पताल में भर्ती

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मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा क्षेत्र में जहरीली शराब से मौतों और लोगों के बीमार होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब इसका सीधा असर पड़ोसी जिले दमोह में भी देखने को मिल रहा है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. दमोह जिले के तेजगढ़ के इमलिया चौकी के हरदुआ गांव निवासी भगवान सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिजनों के मुताबिक वो सागर के रहली इलाके से शराब लेकर आया था. शराब पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे उल्टियां शुरू हुईं. गंभीर हालत में भगवान सिंह को जिला अस्पताल लाया गया जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और उसे डाक्टर्स की देखरेख में रखा गया है.
जबलपुर रेफर करने की तैयारी
डॉक्टरों के अनुसार, शराब पीने से मरीज की हालत बिगड़ गई. जिस तरह के सिम्टम्स दिखे उससे पता चलता है कि जहरीले पदार्थ के सेवन से लिवर को नुकसान पहुंचा है. मरीज के फेफड़ों में पानी भी भर गया है. अभी मरीज को जबलपुर रेफर करने की तैयारी चल रही है. इस बीच, पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है. पुलिस अधीक्षक (SP) ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ जिला अस्पताल में स्थिति का खुद जायजा लिया है और प्रभावित गांव में पुलिस बल भेजा गया है ताकि दूसरे संभावित पीड़ितों की पहचान की जा सके.
वही शराब पी थी जो बांडा के लोगों ने पी थी- परिजन
मरीज के परिजनों का कहना है कि उसने वही शराब पी थी जो बांडा के लोगों ने पी थी. इसके अलावा, जिला अस्पताल प्रशासन के अनुसार, रविवार रात जिले के पथरिया इलाके से एक और मरीज को शराब पीने के बाद गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया. बीमार पड़ने से पहले उसने भी बांडा इलाके से शराब खरीदी और पी थी. शुरुआती इलाज के बाद उसे सागर BMC रेफर कर दिया गया. इन घटनाओं ने दमोह जिले में चिंता बढ़ा दी है और लोग घबराए हुए हैं.
सागर शराब कांड के बाद एक्शन में आबकारी विभाग
इस बीच, सागर शराब कांड के बाद मध्य प्रदेश आबकारी विभाग पूरी तरह हरकत में आ गया है. विभाग ने पूरे राज्य में एक विशेष जांच अभियान शुरू करने का फैसला किया है. आबकारी आयुक्त ने सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों (SPs) को कड़े निर्देश जारी किए हैं. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शराब में किसी भी तरह की गड़बड़ी या मिलावट के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, लापरवाही बरतने वाले आबकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और राज्य में अवैध या नकली शराब के कारोबार को हर हाल में बंद किया जाएगा.
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