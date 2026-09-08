/सागर के बाद दमोह में भी फैला जहरीली शराब का कहर, पीते ही शुरू हुईं उल्टियां, युवक अस्पताल में भर्ती

मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा क्षेत्र में जहरीली शराब से मौतों और लोगों के बीमार होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब इसका सीधा असर पड़ोसी जिले दमोह में भी देखने को मिल रहा है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. दमोह जिले के तेजगढ़ के इमलिया चौकी के हरदुआ गांव निवासी भगवान सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिजनों के मुताबिक वो सागर के रहली इलाके से शराब लेकर आया था. शराब पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे उल्टियां शुरू हुईं. गंभीर हालत में भगवान सिंह को जिला अस्पताल लाया गया जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और उसे डाक्टर्स की देखरेख में रखा गया है.