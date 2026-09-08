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सागर के बाद दमोह में भी फैला जहरीली शराब का कहर, पीते ही शुरू हुईं उल्टियां, युवक अस्पताल में भर्ती

Damoh News: सागर के बाद अब दमोह जिले में भी जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है. हरदुआ गांव के भगवान सिंह को गंभीर हालत में दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. उन्होंने सागर के रहली से शराब लाकर पी थी.

Written ByMahendra DubeyEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 08, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:40 AM IST
सागर के बाद दमोह में भी फैला जहरीली शराब का कहर, पीते ही शुरू हुईं उल्टियां, युवक अस्पताल में भर्ती

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