MP के दमोह जिले को मिलने वाली है बड़ी सौगात, सीएम मोहन यादव करेंगे शुभारंभ

Damoh News: दमोह जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है. दमोह के बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज की मांग पहले ही पूरी हो चुकी थी. जबकि अब मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया है. लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी. ऐसे में राज्य सरकार ने इसे पास किया था. जिसके बाद मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी तेजी से किया गया है. दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी ने इस मेडिकल कालेज के निर्माण कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ मौके पर ही बैठक कर पूरी जानकारी ली है. जिसमें बताया कि कॉलेज का निर्माण पूरा हो चुका है. जबकि जरूरी काम भी इसमें पूरे किए जा रहे हैं.



जून में पूरा हो जाएगा काम



शहर से लगे बरपटी में विशाल रूप में तैयार इस मेडिकल कॉलेज की इमारतों के खड़ा होने के साथ निर्माण का अंतिम चरण चल रहा है. सांसद लोधी ने एक एक पक्ष पर जानकारी लेने के बाद बताया कि जून के पहले हफ्ते में सारा काम पूरा हो जाएगा और 15 जुलाई और सितंबर तक यहां मेडिकल स्टूडेंट्स के एडमिशन हो जाएंगे. यानि यहां इसी साल से पढ़ाई शुरू हो जाएगी. आगामी 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इस मेडिकल कालेज का उद्घाटन करेंगे. जिसकी रुपरेखा बनाई जानी शुरू हो चुकी है.

नर्सिंग कॉलेज भी खुलेगा

दमोह के इस मेडिकल कालेज को एक और सौगात मिली है जब यहां नया नर्सिंग कालेज भी खुलने जा रहा है. जिसकी बिल्डिंग की टेंडर प्रक्रिया भी हो गई है और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए भी अब बड़ी सुविधा दमोह जिले में होने वाली है. सांसद राहुल सिंह लोधी का कहना है कि जिले में मेडिकल कालेज शुरू होने से स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को बड़ी सुविधा तो मिलेगी ही साथ ही आम आदमी को आर्थिक फायदा भी होगा और लोगों का जीवन खुशहाल होगा. इसलिए सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण तेजी से करवाया है.

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दमोह के लोगों को फायदा

बता दें कि दमोह जिले के लोग लंबे समय से मेडिकल कॉलेज के निर्माण की मांग कर रहे थे. क्योंकि स्थानीय लोगों को इलाज के लिए जबलपुर और सागर का रुख करना पड़ता था. ऐसे में यहां के जनप्रतिनिधि भी लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग में जुटे थे. अब मेडिकल कॉलेज का काम पूरा होने के बाद यहां जल्द ही इसकी शुरुआत हो जाएगी. जिससे लोगों को फायदा मिलेगा.

दमोह से महेंद्र दुबे की रिपोर्ट

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