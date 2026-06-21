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मंत्री का अनोखा फरमान, अब दफ्तर छोड़ हर शनिवार पुश्तैनी बंगले पर जुटेंगे अफसर, जानिए वजह

Minister Dharmendra Singh Lodhi: मध्य प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री और जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने एक अनोखा आदेश जारी किया है. इसके तहत अब हर शनिवार को सभी विभागों के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उनके दफ्तर के बजाय सीधे उनके पुश्तैनी निवास पर मौजूद रहेंगे.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Pooja
Published: Jun 21, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:32 PM IST
मंत्री का अनोखा फरमान, अब दफ्तर छोड़ हर शनिवार पुश्तैनी बंगले पर जुटेंगे अफसर, जानिए वजह

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