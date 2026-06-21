दरअसल संस्कृति मंत्री दमोह जिले के नोहटा के निवासी है और यहां उनका पुश्तैनी निवास है जहां उनका पूरा परिवार रहता है, ये शहर उनके विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है. मंत्री लोधी के तय किया कि अब हर शनिवार को उनके घर में ही बने आफिस में जन सुनवाई होगी, जहां इलाके के लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा. इसके लिए उन्होंने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार भी किया है कि मंत्री शनिवार को यहां लोगों से मिलेंगे उनकी समस्याएं सुनेंगे. इतनी बात तो सहज और आम है, लेकिन मंत्री ने इस साप्ताहिक जन सुनवाई के लिए कुछ अलग खाका तैयार किया और हर विभाग के अफसर और कर्मचारियों को शनिवार के रोज इस जनसुनवाई में उपस्थित रहने को कहा गया है, पहले हफ्ते एसडीएम लेवल के अफसर से लेकर तमाम विभागों के अधिकारी मंत्री की जनसुनवाई में आए.