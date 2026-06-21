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Minister Dharmendra Singh Lodhi: दमोह के जबेरा से विधायक और प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने एक फरमान जारी किया है, जिसमें कहा है कि तमाम विभागों के अधिकारी कर्मचारी शनिवार के दिन उनके घर पर मौजूद रहेंगे और यही से लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और ये फरमान अपने आप में अलग तरह का है और इस फरमान पर अमल भी शुरू हो गया. शनिवार को मंत्री के घर अफसरों की भीड़ लगी रही और मंत्री के क्षेत्र के लोगों को समस्याओं का समाधान अफसर करते रहे.
दरअसल संस्कृति मंत्री दमोह जिले के नोहटा के निवासी है और यहां उनका पुश्तैनी निवास है जहां उनका पूरा परिवार रहता है, ये शहर उनके विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है. मंत्री लोधी के तय किया कि अब हर शनिवार को उनके घर में ही बने आफिस में जन सुनवाई होगी, जहां इलाके के लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा. इसके लिए उन्होंने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार भी किया है कि मंत्री शनिवार को यहां लोगों से मिलेंगे उनकी समस्याएं सुनेंगे. इतनी बात तो सहज और आम है, लेकिन मंत्री ने इस साप्ताहिक जन सुनवाई के लिए कुछ अलग खाका तैयार किया और हर विभाग के अफसर और कर्मचारियों को शनिवार के रोज इस जनसुनवाई में उपस्थित रहने को कहा गया है, पहले हफ्ते एसडीएम लेवल के अफसर से लेकर तमाम विभागों के अधिकारी मंत्री की जनसुनवाई में आए.
सुनी लोगों की समस्याएं
मंत्री लोगों की समस्याएं सुनी और फिर अफसरों को समस्या समाधान के लिए कहा. कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री आवासों और राजधानी में मंत्रियों के बंगलों पर ऐसी जनसुनवाई होती है और अफसर भी मौजूद रहते है, इन आवासों को सरकारी स्थान ही माना जाता है, लेकिन यहां मसला घर का है, जो मंत्री और उनके परिवार का व्यक्तिगत है. ऐसे में मंत्री का फरमान अजीबो गरीब जरूर लगता है, सरकारी अधिकारियों कर्मचारीयो के लिए बनाए गए नियमों के तहत भी ये बात लागू नहीं होती, लेकिन फरमान सरकार का है. मंत्री सरकार है और सरकार का आदेश उनके अफसरों को मानना ही पड़ेगा और अफसर मान भी रहे है. मंत्री लोधी की माने तो ये अलग तरह का काम है, जिससे आम लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और ये मील का पत्थर साबित होगा.
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