7वें महीने में नॉर्मल डिलीवरी से महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म, दमोह में लोग मान रहे चमत्कार!

Damoh Triplets Birth News: दमोह में रेवती विश्वकर्मा ने सातवें महीने में सामान्य डिलीवरी के जरिए तीन बच्चों को जन्म दिया. दो बेटियां और एक बेटा सभी स्वस्थ हैं. जिला अस्पताल के स्टाफ ने भी इस दुर्लभ और चुनौतीपूर्ण डिलीवरी को सफलतापूर्वक संपन्न कर खुशियों में शामिल हुए.
Trending Photos
Damoh Hospital News: दमोह जिले से एक रोमांचक और खुशियों भरी खबर सामने आई है. जिले के हरई सिंगौरगढ़ की रहने वाली रेवती विश्वकर्मा ने जिला अस्पताल में एक साथ तीन बच्चों को जन्म दिया. खास बात यह है कि यह डिलीवरी महज सात महीने के गर्भ में हुई और वह भी नार्मल डिलीवरी के रूप में, किसी सिजेरियन ऑपरेशन के बिना. इस चमत्कारिक घटना ने न सिर्फ परिवार बल्कि अस्पताल के स्टाफ और आसपास के लोगों को हैरान कर दिया.
सातवें महीने में अचानक तेज दर्द होने पर रेवती को परिजन लेकर दमोह जिला अस्पताल पहुंचे और एमसीएच वार्ड में भर्ती कराया. चूंकि गर्भ का समय पूरा नहीं हुआ था, डॉक्टरों ने सीजर ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी थी. लेकिन मेडिकल टीम और रेवती के संकल्प ने चमत्कार कर दिखाया. उन्होंने सामान्य डिलीवरी के जरिए तीन बच्चों को जन्म दिया, जिनमें दो बेटियां और एक बेटा शामिल हैं.
परिवार में खुशी की लहर
जिला अस्पताल में यह खबर फैलते ही एमसीएच वार्ड में लोगों का हुजूम लग गया. विश्वकर्मा परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई और तीन बच्चों की किलकारियां सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. डॉक्टरों के अनुसार रेवती हाई रिस्क कैटेगरी में आती थीं और इतनी जल्दी बच्चों का जन्म होना असामान्य था. हालांकि, तीनों बच्चे और मां स्वस्थ हैं. बच्चों का वजन थोड़ा कम होने के कारण उन्हें एसएनसीयू में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है.
जिले में विशेष अभियान
दमोह जिले में सुरक्षित मातृत्व को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर स्वयं कर रहे हैं. इस अभियान का लक्ष्य है कि 31 नवंबर तक जिले में प्रसव के दौरान किसी भी गर्भवती महिला की मृत्यु न हो. रेवती की यह सुरक्षित और सफल डिलीवरी इस अभियान की प्रारंभिक सफलता मानी जा रही है. लेबर रूम और डॉक्टरों की मेहनत की भी सराहना हो रही है, जिन्होंने महिला और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की.
(रिपोर्टः महेंद्र दुबे, दमोह)
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!