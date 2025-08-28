रात का सपना सुबह हुआ सच, MP में जमीन से निकली भगवान गणेश-नंदी महाराज की मूर्तियां!

MP News: बप्पा के आगमन से देश-दुनिया में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है, इस बीच मध्य प्रदेश के दमोह जिले के नरसिंहगढ़ इलाके में एक बड़ा चमत्कार देखने को मिला है, यहां के रामबाग में बने नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में एक बड़ी बात सामने आई है, मंदिर में बनी प्राचीन बाबड़ी के नीचे से भगवान गणेशजी और नंदी महाराज की कुछ प्राचीन मूर्तियां निकली हैं, जिससे इलाके के लोगों में श्रद्धा और उत्साह की लहर है, जैसे ही इस बात की जानकारी लोगों को लग रही थी तो सभी मंदिर में भगवान की निकली मूर्तियों के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं. वहीं यह मामला जिले भर में चर्चा का विषय बना है.

मंदिर के सदस्य को आया सपना

दरअसल, दमोह जिले के नरसिंहगढ़ इलाके में एक प्राचीन मंदिर है और समय के साथ ये मंदिर जीर्ण शीर्ण हो रहा है, रामबाग स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में पिछले दो सालों से जीर्णोद्धार का काम भी चल रहा है, ताकि मंदिर को फिर से पुराने स्वरूप में लाया जा सके. इसी मंदिर की समिति के एक सदस्य कैलाश मिश्रा को पिछले कुछ दिनों से सपना आ रहा था कि मंदिर परिसर में बनी बाबड़ी के पास जमीन में भगवान गणेश और नंदी की मूर्तियां हैं, कई बार इस मामले को लेकर समिति ने बातचीत की और मामला टलता गया, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन समिति ने भी सपने के आधार पर जमीन से मूर्ति निकालने का निर्णय लिया और जिस जगह के बारे में मिश्रा को सपना आ रहा था, वहां पहले विधिविधान से पूजा अर्चना की गई और खुदाई का काम जेसीबी से शुरू किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः ग्वालियर के ‘अर्जी वाले गणेश’, 350 साल पुरानी प्रतिमा, हर मनोकामना होती है पूरी

जमीन से निकली मूर्तियां

काफी खुदाई के बाद मजदूरों ने आराम से खुदाई की तो जमीन के भीतर से सपने के मुताबिक दो मूर्तियां निकली हैं, जिनमें एक भगवान गणेश और दूसरी नंदी महाराज की प्रतिमाए हैं. देखने मे ये दोनों प्रतिमाएं प्राचीन काल की लग रही है और इनके मिलने के बाद लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं. जैसे ही इलाके के लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि जमीन के अंदर से प्रतिमाएं हैं तो बड़ी संख्या में लोग दर्शनों के लिए पहुंचने लगे. समिति के लोगों में गणेश पर्व के दौरान मिले भगवान गणेश और नंदी को लेकर बेहद खुशी की लहर है और उन्होंने पूजा पाठ की विधि के मुताबिक दोनों प्रतिमाओं का अभिषेक पूजन भी किया है और मूर्तिया सुरक्षित स्थान पर संभाल कर रखी हैं.

नरसिंहगढ़ के लोग इसे चमत्कार मान रहे है और पूरे जिले में अब लोगों को इसकी खबर लगी है, वहीं समिति ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी ह. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जमीन से प्राचीन मूर्तियों के निकलने की सूचना पर टीम मौके पर भेजी गई थी, फिलहाल पुरातत्व विभाग को इस बारे में बताया गया है और आर्किलाजिकल टीम इन प्रतिमाओं की जांच पड़ताल करेगी तब ये पता चलेगा कि प्रतिमाएं किस काल की है और इनका पुरातविक महत्व क्या है.

दमोह से महेंद्र दुबे की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः MP News: शहडोल की पंचायत में फिर 'डिजिटल' घोटाला, 2 पेज के बने 4000 रुपए

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!