जानवर भी न पिएं ऐसा पानी! नलों से आ रहा बदबूदार और गंदा वॉटर, 4,000 से ज्यादा परिवार दहशत में

Contaminated Water In Damoh: मध्य प्रदेश के दमोह ज़िले का पथरिया नगर परिषद इलाका इस समय पानी की गंभीर कमी और स्वास्थ्य जोखिमों का सामना कर रहा है. इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद भी यहां का प्रशासन जागा नहीं है. पशुपालन मंत्री लखन पटेल के विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय पथरिया में करीब 4000-5000 परिवारों को नगरपालिका द्वारा ऐसा दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है कि लोग उसे पीना तो दूर, छूने से भी हिचकिचा रहे हैं.

पानी में मिल रहे मुर्गे के पंख और जानवरों के अवशेष

दरअसल, दमोह में पशुपालन मंत्री लखन पटेल के विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय पथरिया में हालात चिंताजनक हैं. शहर में जो पानी सप्लाई किया जा रहा है, वह इतना गंदा है कि जानवर भी उसे पीने से मना कर देते हैं. यह सिर्फ़ एक या दो इलाकों तक सीमित नहीं है. शहर के सभी 15 वार्डों में सप्लाई किया जाने वाला पानी उतना ही गंदा है. नगर पालिका द्वारा पानी सप्लाई योजना के तहत दिया जाने वाला पानी न सिर्फ़ गंदा और बदबूदार है, बल्कि महिलाओं का कहना है कि इसमें अक्सर चिकन के पंख और कभी-कभी जानवरों के अवशेष भी होते हैं.

क्यों आ रहा गंदा पानी

लगभग चार से पांच हज़ार परिवारों को यह पानी सप्लाई किया जा रहा है और लोग महीनों से इसे पी नहीं रहे हैं. वे इसे सिर्फ़ रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. अब आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है? यहां का वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट अक्सर बंद रहता है, और जब यह चालू भी होता है तो पानी को सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से फिटकरी और ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर साफ़ किया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

साल 2014 में पथरिया में 21 करोड़ 95 लाख यानि लगभग 22 करोड़ की लागत से फिल्टर प्लांट बनाया गया था, इस प्लांट से रोजाना आठ लाख लीटर पानी साफ कर उसे सप्लाई किया जाना था, इतना पानी सप्लाय तो हो रहा है लेकिन फिल्टर की भूमिका कुछ नहीं हैं. इतने बड़े फिल्टर प्लांट में व्यवस्थित लैब भी बनाया गया और इस लैब में पानी की जांच पड़ताल होना चाहिए और यहां लैब टेक्नीशियन की पोस्टिंग भी जरूरी है लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि अब तक यहां कोई लेब टेक्नीशियन भी नियुक्त नहीं हुआ है और हफ्ते ने दो दिन एक जानकार यहां अपनी सेवाएं देने आते है और बाकी के पांच दिन बिना जांच पड़ताल के ही वाटर सप्लाई होती है.

बिना टेस्टिंग के पानी की सप्लाई

2014 में पथरिया में 21 करोड़ 95 लाख यानि लगभग 22 करोड़ की लागत से एक वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया था. इस प्लांट को रोज़ाना आठ लाख लीटर पानी को साफ़ करके सप्लाई करने के लिए डिज़ाइन किया गया था. पानी की सप्लाई तो हो रही है, लेकिन फ़िल्ट्रेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है. इस बड़े ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर एक अच्छी तरह से सुसज्जित लैब भी बनाई गई थी, और वहां पानी की टेस्टिंग होनी चाहिए. इस सुविधा के लिए एक लैब टेक्नीशियन की भी ज़रूरत है, लेकिन हैरानी की बात है कि अभी तक किसी लैब टेक्नीशियन को नियुक्त नहीं किया गया है. एक क्वालिफाइड व्यक्ति हफ़्ते में सिर्फ़ दो दिन अपनी सेवाएं देने आता है, और बाकी पांच दिनों तक बिना किसी टेस्टिंग के पानी की सप्लाई की जाती है.

इस मामले में SDM ने बताया कि हर जगह साफ़ पानी पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं, और उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी ताकि लोगों को शुद्ध और साफ़ पानी मिल सके.