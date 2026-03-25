पेट्रोल-डीजल और गैस खत्म होने की अफवाह को लेकर प्रशासन सख्त, कहा- भरपूर मात्रा में है स्टॉक, घबराएं नहीं

MP Administration strict regarding shortage of oil and gas: एमपी में पेट्रोल डीजल और एलपीजी की किल्लत को लेकर फैली अफवाह के बीच प्रशासन हरकत में आई है. दमोह कलेक्टर ने संबधित विभागों के साथ बैठक कर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है. जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि जिले में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल और एलपीजी उपलब्ध है. लोगों को अफवाहों और पेनिक में आने की जरूरत नहीं है.

जिले में भरपूर फ्यूल और एलपीजी

प्रदेश में फ्यूल और एलपीजी के लिए हो रही मारा-मारी और गंभीर स्थिति को देखते हुए दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर ने वीडियो जारी किया है. वीडियो में उन्होंने अफवाहों से दूर रहने और वर्तमान स्थिति को देखते हुए नहीं घबराने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि दमोह में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल और एलपीजी उपलब्ध है इसलिए शांति बनाए रखे और पेनिक क्रिएट ना करें.

अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर

कलेक्टर ने आगे बताया कि इस दौरान अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखी गई है. एक खास कमेटी बनाई गई है जो सिर्फ सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कर रही है. ये कमेटी सोशल मीडिया पर इस विषय को लेकर फैलाई जा रही अफवाहो पर निगरानी करेगी और एक-एक मैसेज को पढे़गी. कलेक्टर ने साफ कहा कि किसी भी अफवाह वाले मैसेज और जानकारी पर यूजर पर कानूनी कार्यवाई की जाएगी.

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चिंताजनक हुई वर्तमान स्थिति

पेट्रोल डीजल और एलपीजी की किल्लत की अफवाहों की वजह से आम नागरिक परेशान है. हर किसी को डर सता रहा कि मैं फ्यूल लेने से पीछे न रह जाऊं. इस वजह से पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई पड़ रही है. महानगरों से लेकर गांव देहात तक इसका असर साफ देखा जा रहा है. लोग पेट्रोल डीजल को स्टॉक तक करने में जुट गए हैं. पेट्रोल पंप पर लोग खाली कूपे, बैरल, ड्रम लेकर पहुंच रहे हैं और उसे पूरा फूल करवा रहे हैं जो सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है. रिपोर्ट: महेंद्र दुबे, दमोह