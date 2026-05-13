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भाजपा नेता की मौत सड़क हादसा नहीं, सोची-समझी हत्या निकली, स्कॉर्पियो से कुचलकर उतारा मौत के घाट

Damoh News-दमोह में बीजेपी नेता की मौत सड़क हादसा नहीं बल्कि सोची समझी हत्या थी. पुलिस ने इस मामले का खुलासा करत हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है. पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने बीजेपी नेता देवेंद्र राजपूत की हत्या की.

 

Written By  Mahendra Dubey|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 13, 2026, 09:00 PM IST
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भाजपा नेता की मौत सड़क हादसा नहीं, सोची-समझी हत्या निकली, स्कॉर्पियो से कुचलकर उतारा मौत के घाट

Damoh BJP Leader Murder-मध्यप्रदेश के दमोह जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. मंगलवा शाम दमोह-सागर स्टेट हाईवे पर हुई बीजेपी नेता देवेंद्र राजपूत की मौत, जिसे शुरुआत में सड़क हादसा माना जा रहा था, एक वीभत्स और सोची-समझी हत्या की साजिश निकली है. दमोह पुलिस ने 24 घंटे में इस मामले को सुलझा दिया है. पुलिस ने इस हत्याकांड में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है. 

स्कॉर्पियो से मारी टक्कर
यह पूरा मामला मंगलवार शाम का है, बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष देवेंद्र राजपूत अपनी बाइक से सागर नाका चौकी की ओर जा रहे थे. इसी दौरान एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी. टक्कर इतनी भीषण थी कि देवेंद्र राजपूत की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. शुरुआत में इसे एक सड़क हादसा माना जा रहा था, लेकिन घटना की क्रूरता पर पुलिस को संदेह हुआ और जांच की गई. 

राजनीतिक हलचल और पुलिस की तत्परता
जैसे ही देवेंद्र राजपूत की मौत की खबर फैली, दमोह में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं. बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायत जयंत मलैया तुरंत मौके पर पहुंचे. मौके के हालात और देवेंद्र राजपूत के चल रहे पुराने विवादों को देखते हुए परिजनों ने हत्या की आशंका जताई. घटना को लेकर दमोह एसपी ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया और साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की.

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पुरानी रंजिश के चलते की हत्या
दमोह एसपी आनंद कलादगी के अनुसार, जांच में सामने आया कि देवेंद्र राजपूत का उनके ही करीबी रिश्तेदारों से पिछले कई सालों से संपत्ति और अन्य कारणों को लेकर गहरा विवाद चल रहा था. इसी रंजिश का बदला लेने के लिए आरोपियों ने हत्या की साजिश रची. आरोपियों ने बाइक सवार देवेंद्र को पहले स्कॉर्पियो से टक्कर मारी और जब वह गिर गए, तो उन्हें बेरहमी से कुचल दिया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया. 

दो आरोपी गिरफ्तार, एक अब भी फरार
दमोह एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस हत्याकांड में तीन नामजद आरोपी हैं, जिनमें से दो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की पूरी प्लानिंग का पता चल सके. वहीं, तीसरा आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें-चोरी, कत्ल और फिर लाश के साथ दरिंदगी, 40 लोगों का DNA और 7 महीने बाद पकड़ाया हत्यारा

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