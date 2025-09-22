MP में सनसनीखेज हत्याकांड, छोटे भाई ने इस वजह से बड़े भाई को गोली मारी
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP में सनसनीखेज हत्याकांड, छोटे भाई ने इस वजह से बड़े भाई को गोली मारी

Damoh News: दमोह जिले में एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है, जहां भाई ने भाई को ही गोली मार दी. मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है दो भाई एक दूसरे के इतने खिलाफ हो गए कि इतनी बड़ी घटना घट गई. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 22, 2025, 04:00 PM IST
दमोह में सनसनीखेज हत्याकांड
दमोह में सनसनीखेज हत्याकांड

MP News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में आने वाले खमरिया गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जहां दो सगे भाइयों के बीच का जमीनी विवाद हत्याकांड में बदल गया, छोटे भाई ने अपने सगे भाई को गोली मार दी, जहां अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया. मामला खमरिया गांव का बताया जा रहा यहां रहने वाले बिहारी पटेल का अपने छोटे भाई वीरेंद्र पटेल से जमीना का पारिवारिक विवाद चल रहा था और दोनों में अनबन थी, इसी बात को लेकर जब बड़ा भाई बिहारी अपने खेत में जा रहा था तभी रास्ते में बैठे वीरेंद्र ने बंदूक से उसके ऊपर फायर कर दिया और भाग खड़ा हुआ. आसपास मौजूद लोग उसे हटा सिविल अस्पताल पहुंचे लेकिन बिहारी ने दम तोड़ दिया. 

पहले से ताक में बैठा था आरोपी

इस घटना क्रम का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आरोपी बंदूक से फायर करते दिखाई दे रहा है, मृतक के बेटे को भी इस गोलीकांड में चोट आई हैं. मृतक के बेटे के मुताबिक कल रात में भी वीरेंद्र पूरी रात गाली गलौच करता रहा और वो लोग शांत रहे और सोमवार को उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया, खमरिया में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला है और गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र को हिरासत में लिया है. 

फसल पर विवाद 

दमोह पुलिस ने मामले में बताया कि दोनों भाइयों में फसल कटाई के ठेके पर विवाद हुआ था. बिहारी पटेल और उसका छोटा भाई रघुवीर पटेल खेती करते हैं, बिहारी ने गांव में रहने वाले सुख सिंह की उड़द की फसल को काटने का ठेका लिया था, जिस पर रघुवीर आपत्ति जता रहा था. इसी मामले को लेकर दोनों भाइयों के बीच में रविवार की रात में विवाद भी हुआ था. लेकिन तब आसपास के लोगों ने विवाद शांत करवा दिया था, लेकिन सोमवार को रघुवीर पहले से ही इंतजार में बैठा था, जहां बिहारी वहां से गुजरा तो उसने फायरिंग कर दी तो गोली सीधे बिहारी के सीने में जाकर लगी, जिससे मौके बिहारी बुरी तरह घायल हो गया. 

घटना के बाद बिहारी का बेटा मौके पर पहुंचा तो वह स्थानीय लोगों के साथ पिता को लेकर अस्पताल पहुंचा लेकिन इलाज से पहले ही उसने दम तोड़ दिया. जमीनी विवाद के इस मामले ने बड़ा रूप ले लिया है, जिसके बाद गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है. 

दमोह से महेंद्र दुबे की रिपोर्ट 

