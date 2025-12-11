Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3036873
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

खुशखबरी: MP के इन जिलों में अगले सत्र से शुरू होंगे मेडिकल कॉलेज, 300 सीटें बढ़ जाएंगी

MP New Medical Colleges: मध्य प्रदेश में अगले सत्र से तीन जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, जिससे प्रदेश में एमबीबीएस की 300 सीटें भी बढ़ जाएंगी, तीनों कॉलेजों में 100-100 सीटें दी जाएंगी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 11, 2025, 11:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी में खुलेंगे तीन नए मेडिकल कॉलेज
एमपी में खुलेंगे तीन नए मेडिकल कॉलेज

MP News: मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है. अगले सत्र से प्रदेश के तीन जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे, जिसका सबसे ज्यादा फायदा बुंदेलखंड अंचल को मिलने वाला है. क्योंकि तीन में से दो जिले बुंदेलखंड अंचल के हैं. हर कॉलेज को 100-100 सीटें मिलने वाली हैं, इस तरह से एमपी में एमबीबीएस की 300 सीटें बढ़ जाएगी. वहीं इन तीन मेडिकल कॉलेजों के खुल जाने से एमपी में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 21 हो जाएगी, जबकि सीटों की संख्या 3150 हो जाएगी, जिस पर प्रवेश शुरू होगा. वहीं मेडिकल कॉलेज खुल जाने से एमपी के लोगों को भी फायदा मिलेगा. 

दमोह-छतरपुर-बुधनी में खुलेंगे 
 
एमपी के नए मेडिकल कॉलेज दमोह, छतरपुर और सीहोर के जिले के बुधनी में खुलेंगे. यहां मेडिकल कॉलेज पहले ही सरकार की तरफ से स्वीकृत हो चुके थे, जबकि अब इनके खोलने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है. फिलहाल प्रदेश के 14 मेडिकल कॉलेजों में करीब 2700 सीटें उपलब्ध हैं. इस तरह आगामी सत्र से हर साल लगभग 5850 नए डॉक्टर एमबीबीएस पूरा कर प्रदेश से निकलेंगे, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा. वहीं इन कॉलेजों में 300 सीटें और बढ़ जाएंगी, जिससे छात्रों को भी फायदा होगा और सीटों में भी आसानी होगी. 

ये भी पढ़ेंः BJP MLA को अपने विधानसभा क्षेत्र में मंत्रियों की दखलंदाजी नहीं पसंद, जानिए मामला

Add Zee News as a Preferred Source

मंत्रिपरिषद ने नए कॉलेजों के संचालन के लिए बड़ी संख्या में पदों को स्वीकृति दी है. हर कॉलेज में 330 नियमित पद सृजित किए जाएंगे, जबकि 205 पद आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाएंगे. कुल मिलाकर 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पद स्वीकृत किए गए हैं. वर्तमान में प्रदेश में 19 सरकारी और 14 निजी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं.

वहीं हाल ही में मोहन सरकार ने दमोह तक को मिलाकर प्रदेश में चार और नए मेडिकल कॉलेज खोलने को भी स्वीकृति दी है. ऐसे में एमपी में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसका फायदा एमपी के मेडिकल स्टूडेंटों को सबसे ज्यादा होने वाला है. 

ये भी पढ़ेंः सागर हादसे के बाद MP के DGP का आदेश, बहुत जरूरी होने पर ही रात में सफर पुलिस वाहन

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp govt newsmp new medical collegesDamoh medical college

Trending news

Rape
गुजरात में 6 साल की बच्ची से की थी दरिंदगी, पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल...
Kubereshwar Dham
कुबेरेश्वर धाम में ठगी का सनसनीखेज मामला, काले सूट-बूट वाले ठग की दहशत...
Arif Masood
कांग्रेस विधायक ने वंदे मातरम गाने से किया इनकार! MP की राजनीति में मचा बवाल...
road accident
मध्यप्रदेश में दो बड़े सड़क हादसे: तेज रफ्तार ने एक ही दिन में छीन ली छह जिंदगियां..
chhattisgarh news
6 साल बड़ी प्रेमिका को काट डाला, शव जलाया...मोमोज खिलाकर प्रेमी ने की हत्या
mp news
स्कूल में 'नकल' के शक ने लांघी हदें, शिक्षिका पर छात्रा से कपड़े उतरवाने का आरोप
dewas news
रिश्वतखोरी के मामले में धराया महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी; ऐसे फूटा भांडा
mp news
अनूपपुर में दोहरा हत्याकांड, किसान और नौकरानी की धारदार हथियार से हत्या, पत्नी गंभीर
mp news
मीठे व्यवहार से जीता भरोसा, फिर दिया जहर, जहरीला पदार्थ खिलाकर जेवर लेकर भागी दुल्हन
mp news
देवी-देवताओं के फोटो फाड़े, मारपीट की...बेटे के बर्ताव से परेशान पिता पहुंचे थाने