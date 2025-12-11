खुशखबरी: MP के इन जिलों में अगले सत्र से शुरू होंगे मेडिकल कॉलेज, 300 सीटें बढ़ जाएंगी

MP News: मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है. अगले सत्र से प्रदेश के तीन जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे, जिसका सबसे ज्यादा फायदा बुंदेलखंड अंचल को मिलने वाला है. क्योंकि तीन में से दो जिले बुंदेलखंड अंचल के हैं. हर कॉलेज को 100-100 सीटें मिलने वाली हैं, इस तरह से एमपी में एमबीबीएस की 300 सीटें बढ़ जाएगी. वहीं इन तीन मेडिकल कॉलेजों के खुल जाने से एमपी में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 21 हो जाएगी, जबकि सीटों की संख्या 3150 हो जाएगी, जिस पर प्रवेश शुरू होगा. वहीं मेडिकल कॉलेज खुल जाने से एमपी के लोगों को भी फायदा मिलेगा.

दमोह-छतरपुर-बुधनी में खुलेंगे



एमपी के नए मेडिकल कॉलेज दमोह, छतरपुर और सीहोर के जिले के बुधनी में खुलेंगे. यहां मेडिकल कॉलेज पहले ही सरकार की तरफ से स्वीकृत हो चुके थे, जबकि अब इनके खोलने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है. फिलहाल प्रदेश के 14 मेडिकल कॉलेजों में करीब 2700 सीटें उपलब्ध हैं. इस तरह आगामी सत्र से हर साल लगभग 5850 नए डॉक्टर एमबीबीएस पूरा कर प्रदेश से निकलेंगे, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा. वहीं इन कॉलेजों में 300 सीटें और बढ़ जाएंगी, जिससे छात्रों को भी फायदा होगा और सीटों में भी आसानी होगी.

मंत्रिपरिषद ने नए कॉलेजों के संचालन के लिए बड़ी संख्या में पदों को स्वीकृति दी है. हर कॉलेज में 330 नियमित पद सृजित किए जाएंगे, जबकि 205 पद आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाएंगे. कुल मिलाकर 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पद स्वीकृत किए गए हैं. वर्तमान में प्रदेश में 19 सरकारी और 14 निजी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं.

वहीं हाल ही में मोहन सरकार ने दमोह तक को मिलाकर प्रदेश में चार और नए मेडिकल कॉलेज खोलने को भी स्वीकृति दी है. ऐसे में एमपी में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसका फायदा एमपी के मेडिकल स्टूडेंटों को सबसे ज्यादा होने वाला है.

