पैर धुलाई कांड में बड़ी कार्रवाई! हाईकोर्ट के आदेश पर 5 आरोपियों पर लगी एनएसए, आज फिर होगी अहम सुनवाई

Damoh Accused NSA: देशभर में सुर्खियों में आए मध्यप्रदेश के दमोह जिले के पैर धुलाई कांड में अब हाईकोर्ट के आदेश पर सख्त कार्रवाई जारी है. कोर्ट ने पुलिस और जिला प्रशासन को निर्देश दिए थे कि आरोपियों को चिन्हित कर उन पर एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) के तहत कार्रवाई की जाए. इसके बाद पुलिस एक्शन में है और अब तक पांच लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्यवाही की गई है. पुलिस ने इन पांचों को गिरफ्तार भी कर लिया है.

यह पूरा मामला दमोह के सतरिया गांव का है, जहां ओबीसी वर्ग के युवक से ब्राह्मण समाज के युवकों ने पैर धुलवाए और उसी पानी को पीने की तालिबानी सजा दी थी. घटना सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.

HC के आदेश पर कार्रवाई

गुरुवार को दमोह में ओबीसी महासभा ने बड़ा आंदोलन किया और मांग रखी कि जिस पंचायत में यह कृत्य हुआ, उसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्यवाही की जाए, चाहे वे ब्राह्मण समाज से हों या कुशवाहा समाज से. इस पर दमोह एसपी का कहना है कि हाईकोर्ट ने भी इसी तरह के निर्देश दिए हैं, जिन पर कार्रवाई जारी है.

मामले में आज फिर सुनवाई

इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होनी थी, लेकिन जिस खंडपीठ ने यह आदेश दिए थे, उनमें से एक जस्टिस अतुल श्रीधरन का इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला हो गया, लिहाजा सुनवाई टल गई. अब आज यानी शुक्रवार को इस मामले में हाईकोर्ट सुनवाई करेगा और जो डायरेक्शन मिलेंगे, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी. इस कांड के सामने आने के बाद अभी भी इलाके में तनाव बना हुआ है. सतरिया गांव में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात किया गया है, वहीं जिले के कलेक्टर के मुताबिक पहली प्राथमिकता इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखना है और इसके लिए प्रशासन काम कर रहा है. डीएम ने समाज से भी शांति बनाए रखने की अपील की है.

(रिपोर्टः महेंद्र दुबे, दमोह)

