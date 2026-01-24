भाई की तेरहवीं में आई महिला और 3 माह के मासूम का कुएं में मिला शव, इलाके में सनसनी

MP News-मध्यप्रदेश के दमोह जिले के तेंदूखेड़ा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां वार्ड नंबर 1 स्थित नगर पालिका के एक कुएं में 35 वर्षीय महिला और उसके तीन महीने के मासूम बेटे का शव तैरता हुआ मिला. इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शवों को कुएं से बाहर निकलवाया. परिजनों का कहना है कि महिला बीमार थी.

तेरहवीं के कार्यक्रम में आई थी

मृतक महिला की पहचान जयंती केवट निवासी झरौली के रूप में हुई है. वह अपने भाई की तेरहवीं के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मायके आई हुई थी. शुक्रवार की रात वह अचानक घर से लापता हो गई है. शनिवार सुबह जब नगर पालिका के कर्मचारियों ने कुएं में शव देखे, तब पुलिस को सूचना दी गई. थाना प्रभारी रविंद्र बागरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शवों को कुएं से बाहर निकलवाया.

5 साल से बीमार थी महिला

परिजनों ने बताया कि जयंती पिछले 5 सालों से बीमार चल रही थी. उसका इलाज जबलपुर में भी कराया गया था. बीमारी के कारण वह अक्सर रात में उठकर चिल्लाने लगती थी. परिजनों ने मेडिकल इलाज के साथ-साथ उसकी झाड़-फूंक भी कराई थी, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था.

पुलिस कर रही है जांच

तेंदूखेड़ा एसडीओपी अर्चना अहीर के अनुसार, पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. महिला के पति एक मजदूर हैं और उनके दो बच्चों की मौत पहले भी हो चुकी है. फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह हादसा है या महिला ने बीमारी से परेशान होकर कोई आत्मघाती कदम उठाया है.

