देर रात मुस्लिम इलाकों में मची खलबली, बाहरी लोगों से पुलिस ने कराई परेड; क्या है इस एक्शन की वजह

MP Police Alert: मध्य प्रदेश में इन दिनों सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है. त्योहारों के मद्देनजर एमपी में पुलिस एलर्ट मोड पर है और पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों के तहत पुलिस कार्यवाही भी कर रही है. इसी बीच दमोह में देर रात पुलिस की कार्यवाही से हड़कंप मच गया. कोतवाली पुलिस ने दमोह के मुस्लिम बहुल इलाकों में एक साथ कई संदिग्ध स्थानों में रेड डाली, जिसके बाद आसपास हड़कंप मच गया.

दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर गढ़ी मुहल्ला, नूरी नगर और कसाई मंडी क्षेत्र में बड़ी संख्या में बाहरी व्यक्ति आकर रुके हैं और इनमें कई संदिग्ध हैं. इसके बाद पुलिस ने इलाके के सीएसपी के नेतृत्व में यहां रेड डाली. हालांकि, इनमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो किसी आपराधिक मंसूबे से यहां आया हो, लेकिन दूसरे राज्यों से आए व्यापारियों की बड़ी संख्या यहां मिली, जिसके बाद उनके दस्तावेज चेक किए गए.

थाने में लोगों का वेरिफिकेशन

इतना ही नहीं, पुलिस ने इन सभी लोगों को थाने में लाकर उनकी मुसाफिरी दर्ज कराई और उनके विवरणों का रिकॉर्ड तैयार किया. इसके अलावा, जो लोग शहर में ठहरे हैं, उनके मूल निवास के पुलिस थानों से उनका वेरिफिकेशन कराने की प्रक्रिया भी शुरू की गई. पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय या असुविधा न हो, और साथ ही यह भी देखा कि सभी दस्तावेज और पहचान प्रमाण सही हैं. इस प्रक्रिया से पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ-साथ किसी भी संभावित अप्रिय घटना को भी टालने का प्रयास किया. (रिपोर्टः महेंद्र दुवे, दमोह)

