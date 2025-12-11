Advertisement
BJP विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में मंत्रियों की दखलंदाजी नहीं पसंद, क्या है यह सियासी मामला

MP Politics News: एमपी के एक जिले में बीजेपी विधायक ने मंत्रियों के अपने विधानसभा क्षेत्र में हस्तक्षेप और दखलंदाजी करने के आरोप लगाए हैं, जिस पर प्रभारी मंत्री को सफाई देनी पड़ी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 11, 2025, 06:41 AM IST
दमोह जिले की खबरें
Damoh News: एमपी में भाजपा के विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्रों में मंत्रियों का हस्तक्षेप और दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है और इसे लेकर विधायक नाराज भी हो जाते हैं, उनकी नाराजगी सार्वजनिक भी हो जाती है और जब मामला तूल पकड़ता है मंत्रियों को सफाई देनी पड़ती है. बुंदेलखंड अंचल के दमोह जिले में ये बात साफ जाहिर हुई है. जहां एक अहम घटनाक्रम सामने आया है. यहां बीजेपी की एक विधायक ने अपने क्षेत्र में मंत्रियों के हस्तक्षेप और दखलंदाजी की बात कही है, जिस पर मंत्रियों ने सफाई दी तो प्रभारी मंत्री ने भी मामले में बड़ा बयान दिया. 

दमोह के हटा का मामला

मामला जिले के हटा से एससी वर्ग की सीनियर विधायक उमा देवी खटीक से जुड़ा है. दरअसल, बुधवार को जिले के प्रभारी और सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार दमोह जिले के दौरे पर थे. इसी दौरान मंत्री जब भाजपा के कार्यालय पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं से उनकी समस्याएं सुन रहे थे तो अचानक हटा की भाजपा विधायक बिफर गई. विधायक उमा देवी खटीक की शिकायत थी कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जिले के मंत्री दखल दे रहे है और ये गलत बात है. क्योंकि विधायक ने सीधे-सीधे जिले से आने वाले दो मंत्री पशुपालन मंत्री लखन पटेल और संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी की बात कही थी. जिसके बाद प्रभारी मंत्री ने बात को संभाला और बात आगे बढ़ गई. उमा देवी बाकायदा प्रभारी मंत्री के साथ हर कार्यक्रम में रही और जिला कलेक्ट्रेट में उन्होंने बैठक के बाद जिले के अफसरों की शिकायत भी प्रभारी मंत्री से की. 

मंत्रियों ने दी सफाई

बैठक के बाद बड़ी रोचक स्थिति बनी जब पत्रकारों ने सबसे पहले संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी से सवाल किया तो मंत्री ने अपना जवाब दिया.मंत्री ने पत्रकारों से विधायक का आमना सामना कराया और खुद को सेफ कर लिया. इसके बाद प्रभारी मंत्री परमार ने सफाई दी और उनसे हुई जिले के दोनों मंत्रियों की शिकायत पर पर्दा डालते हुए परमार ने कहा कि उनकी यानी विधायक की शिकायत मुझसे थी जिसे उन्होंने खत्म कर दिया है. वहीं मामले में विधायक उमा देवी खटीक की आई तो मीडिया के सामने उन्होंने चेहरे पर हंसी लाकर बात टालने की कोशिश की सारी बातों को पारिवारिक बताया और भाजपा ऑफिस में हुए घटनाक्रम को सामान्य बताया. 

हालांकि राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं में कहा जा रहा है कि सरकारी मुलाजिमों के ट्रांसफर में मंत्री ने दखल दिया कुछ अफसारों ने हस्तक्षेप किया जो गलत है. उन्होंने एक बड़ा तथ्य सामने रखा कि मुख्यमंत्री ने सबको निर्देश दिया है कि किसी भी विधायक के क्षेत्र में कोई और विधायक या मंत्री दखल नहीं देगा और न ही उनका हस्तक्षेप होगा. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब सियासी गलियारों इन गहमागहमी बढ़ गई है, आम तौर पर मंत्रियों को पूरे राज्य में दखल देने का अधिकार होता है. दमोह का यह मामला फिलहाल चर्चा में बना हुआ है. 

दमोह से महेंद्र दुबे की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः MP में 17 दिसंबर को हो सकता है विधानसभा का विशेष सत्र, क्यों बुलाया जा रहा सेशन

