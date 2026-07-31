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1 अगस्त से एमपी की राशन दुकानें बंद, वेतन-एरियर की मांग को लेकर राशन विक्रेताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल

MP Ration Shops Close: मध्य प्रदेश में 1 अगस्त से राशन विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं. वेतन और एरियर की मांग पूरी नहीं होने के विरोध में सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने यह फैसला लिया है. हड़ताल के चलते प्रदेशभर की सरकारी राशन दुकानों पर राशन वितरण प्रभावित रहेगा.

Written ByMahendra Dubey
Published: Jul 31, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:41 PM IST
1 अगस्त से एमपी की राशन दुकानें बंद, वेतन-एरियर की मांग को लेकर राशन विक्रेताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल
Image Credit: ZEE MEDIA

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