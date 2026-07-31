/1 अगस्त से एमपी की राशन दुकानें बंद, वेतन-एरियर की मांग को लेकर राशन विक्रेताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल

कर्मचारियों ने निकाला जुलूस

इसी क्रम में गुरुवार को दमोह में कर्मचारियों ने जुलूस निकाला और शहर में प्रदर्शन करते हुए जिला सहकारी बैंक पहुंचे. यहां उस समय विवाद की स्थिति बन गई, जब उनका ज्ञापन लेने कोई अधिकारी बाहर नहीं आया. प्रदर्शनकारियों ने बैंक के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया और अंदर मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों को करीब एक घंटे तक बाहर नहीं निकलने दिया. बाद में एक बैंक अधिकारी बाहर आए, उन्होंने ताला खुलवाया और प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन प्राप्त किया, जिसमें 1 अगस्त से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल की सूचना दी गई.