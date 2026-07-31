/1 अगस्त से एमपी की राशन दुकानें बंद, वेतन-एरियर की मांग को लेकर राशन विक्रेताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल

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MP Ration Dealers Strike: मध्य प्रदेश में 1 अगस्त से सभी सरकारी राशन दुकानों पर ताले लटके नजर आएंगे. ये ताले कब खुलेंगे और लोगों को दोबारा राशन कब मिलेगा, फिलहाल यह तय नहीं है. इसकी वजह यह है कि राशन विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं. यह हड़ताल प्रदेशव्यापी है, इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा.
सहकारी समिति कर्मचारी संघ के आह्वान पर राशन विक्रेताओं ने हड़ताल का निर्णय लिया है. दरअसल, राशन दुकानों पर सहकारी समितियों के माध्यम से नियुक्त राशन विक्रेता वेतन और एरियर को लेकर नाराज हैं. उनका कहना है कि उनका निर्धारित मासिक वेतन 10,500 रुपये है, लेकिन उन्हें केवल 5 से 6 हजार रुपये ही मिल रहे हैं. वहीं, एरियर के भुगतान में भी विसंगतियां हैं, जिन्हें दूर करने की मांग लंबे समय से की जा रही है.
शुक्रवार से हड़ताल शुरू होगी
कर्मचारी नेताओं का कहना है कि, उनके संगठन ने 23 जुलाई को प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था. साथ ही चेतावनी दी थी कि यदि 31 जुलाई तक मांगें नहीं मानी गईं तो 1 अगस्त से काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी. उनका आरोप है कि सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए शुक्रवार से हड़ताल शुरू होगी.
कर्मचारियों ने निकाला जुलूस
इसी क्रम में गुरुवार को दमोह में कर्मचारियों ने जुलूस निकाला और शहर में प्रदर्शन करते हुए जिला सहकारी बैंक पहुंचे. यहां उस समय विवाद की स्थिति बन गई, जब उनका ज्ञापन लेने कोई अधिकारी बाहर नहीं आया. प्रदर्शनकारियों ने बैंक के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया और अंदर मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों को करीब एक घंटे तक बाहर नहीं निकलने दिया. बाद में एक बैंक अधिकारी बाहर आए, उन्होंने ताला खुलवाया और प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन प्राप्त किया, जिसमें 1 अगस्त से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल की सूचना दी गई.
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