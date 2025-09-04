MP के इन दो शिक्षकों ने किया कमाल, राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित; टीचर्स डे पर मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार
MP के इन दो शिक्षकों ने किया कमाल, राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित; टीचर्स डे पर मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार

MP News: 5 सितबंर 2025, शिक्षक दिवस के दिन एमपी के दो टीचरों का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. इसके लिए शीला पटेल और भेरूलाल को दिल्ली आमंत्रित किया गया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 04, 2025, 05:38 PM IST
mp 2 teachers to be awarded by president
mp 2 teachers to be awarded by president

MP Two Teachers to be Awarded on Teachers Day 2025: 5 सितबंर 2025 को देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाएगा. इस दिन शिक्षकों के योगदान से लेकर उनके समपर्ण का सम्मान किया जाएगा. ऐसे में मध्य प्रदेश के दो शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए खास तौर पर दिल्ली आमंत्रित किया गया है. दोनों शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस के खास मौके पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी. 

कौन है दोनों शिक्षक
जिन दो शिक्षकों को सम्मान मिलने वाला है उनका नाम शीला पटेल और भेरूलाल है . शीला दमोह जिले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं वहीं भेरूलाल आगर मालवा जिले के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के रुप में कार्यरत हैं. दोनों शिक्षकों को शिक्षा जगत में उनके योगदान के लिए सम्मान मिल रहा है. खास बात कि 145 शिक्षकों में इन दो टीचर का नाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है. 

कैसे पढ़ाती है शीला पटेल
दमोह की शिक्षिका शीला पटेल का पढ़ाने का तरीका बेहद नीराला है. वे खेल-खेल में बच्चों को पढ़ाती हैं. वे गीत, कहानी और नाटक के जरिए बच्चों को हर छोटे से छोटे कॉनसेप्ट क्लीयर करती हैं. महिलाओं को पढ़ाने से लेकर गली-मौहलो में भी बच्चों को शिक्षित करती हैं. उनके द्वारा बनाई गई शिक्षण सामग्री बच्चों की पढ़ाई लिखाई को और भी आसान बनाती है. 

भेरूलाल बाकी शिक्षकों से कैसे अलग
भेरूलाल बच्चों को पर्यावरण से रूबरू करवाते हैं. सफाई, पानी बचाने, पेड़ लगाने और प्लास्टिक हटाने के महत्व को समझाते हुए वे बच्चों को अच्छा जानकारी देते हैं.  उन्होंने इको क्लब और क्लैप क्लब के जरिए पर्यावरण को हरा भरा रखने में बहुत काम किया है. नुक्कड़ नाटक, रैली और निबंध प्रतियोगिताएं उनके इस काम को और भी आसान करती है. भेरूलाल ने बच्चों को सोशल मीडिया और साइबर क्राइम के बारे में भी जागरुक किया है.

;