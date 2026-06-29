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मानसून की बेरुखी ने बढ़ाई किसानों की चिंता, प्रशासन ने कहा-इस साल होगी कम बारिश सोयाबीन न लगाए किसान

Damoh News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में मानसून की सुस्त रफ्तार से किसान परेशान हैं. बारिश नहीं होने से खेत सूखे पड़े हैं, जबकि गर्मी और उमस ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. समय पर बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता लगातार बढ़ रही है.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Pooja
Published: Jun 29, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:48 PM IST
मानसून की बेरुखी ने बढ़ाई किसानों की चिंता, प्रशासन ने कहा-इस साल होगी कम बारिश सोयाबीन न लगाए किसान
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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