/मानसून की बेरुखी ने बढ़ाई किसानों की चिंता, प्रशासन ने कहा-इस साल होगी कम बारिश सोयाबीन न लगाए किसान

किसानों की बढ़ी चिंता

किसानों की माने तो हर दिन उम्मीद के साथ खेतों पर पर जाते हैं कि आज बारिश होगी, लेकिन जब दिन निकल जाता है. शाम आती है तब निराश होकर वो अपने घरों को लौट आते है. भीषण गर्मी की वजह से जल स्त्रोत भी सूखे पड़े है या उनमें इतना पानी नहीं जिससे खेतो को तरबतर करके बोनी की जाए और फिर खेतों में एक सो बार सिंचाई की जाए ऐसे में पूरा दारोमदार बस बरसात पर ही है. कुछ किसानों के बोनी की तो पानी के अभाव में खेत में लगाया बीज भी खत्म होने की कगार पर है. मतलब वो उग पाए ऐसी उम्मीद भी नहीं बची है. इस सब के बीच जिला प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है, जबकि जिले में अच्छी खासी पैदावार दिलाने वाला खरीफ का सीजन सूखा जा रहा है.