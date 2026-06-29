/मानसून की बेरुखी ने बढ़ाई किसानों की चिंता, प्रशासन ने कहा-इस साल होगी कम बारिश सोयाबीन न लगाए किसान

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Damoh News: एमपी के कुछ हिस्सों में मानसून की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है. वहीं दूसरे ओर कई क्षेत्र ऐसे है, जहां मानसून की बेरुखी साफ देखी जा सकती है. जिससे दमोह के किसानों की चिंता बढ़ गई है. अन्नदाता अपने खेतों को देख देख कर परेशान है और उसे कल को लेकर चिंता हो रही है. सूबे के दमोह जिले में भी मानसून लोगों को सता रहा है. एक तरफ लोग गर्मी और उमस से हलकान है तो सूखे पड़े खेत किसान को रुला रहे हैं.
जिले भर में बादल छाते है कुछ हवाएं चलती है, आंधी आती है लेकिन बादल बिना बरसे ही चले जाते है. किसान आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे है कि मेघ बरसे, लेकिन बादल दगा देकर जा रहे है. जिले के अधिंकाश इलाकों के किसानों ने खरीफ की फसल की बोनी नहीं की है इसकी वजह बारिश का न होना है. अमूमन एक दो बारिश के बाद किसान खेतों में नमी आने के बाद बोनी करते है, लेकिन जब खेत तप रहे है तब किसान अपने बीज को गवाना नहीं चाहते और बोनी करने का इंतजार कर रहे है.
किसानों की बढ़ी चिंता
किसानों की माने तो हर दिन उम्मीद के साथ खेतों पर पर जाते हैं कि आज बारिश होगी, लेकिन जब दिन निकल जाता है. शाम आती है तब निराश होकर वो अपने घरों को लौट आते है. भीषण गर्मी की वजह से जल स्त्रोत भी सूखे पड़े है या उनमें इतना पानी नहीं जिससे खेतो को तरबतर करके बोनी की जाए और फिर खेतों में एक सो बार सिंचाई की जाए ऐसे में पूरा दारोमदार बस बरसात पर ही है. कुछ किसानों के बोनी की तो पानी के अभाव में खेत में लगाया बीज भी खत्म होने की कगार पर है. मतलब वो उग पाए ऐसी उम्मीद भी नहीं बची है. इस सब के बीच जिला प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है, जबकि जिले में अच्छी खासी पैदावार दिलाने वाला खरीफ का सीजन सूखा जा रहा है.
कलेक्टर की अपील
जिल कलेक्टर ने किसानों से बड़ी अपील की है. कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने किसानों से कहा है की इस साल कम बारिश होने का अनुमान है और मौसम विभाग ने फोरकास्ट किया है. लिहाजा किसान सतर्क सावधान रहे. जिले में सोयाबीन का बड़ा रकवा है. मतबल बड़े क्षेत्र में हर साल सोयाबीन पैदा किया जाता है. लेकिन इस बार किसान सोयाबीन न लगाए बल्कि उसकी जगह मूंगफली लगाएं ताकि उन्हें नुकसान न हो. सोयाबीन का बीज भी प्रदेश में कम है और इन परिस्थितियों में किसान बीज का इंतजार भी न करें और मूंगफली पर यकीन करें. जिला प्रशासन की चिंता के साथ किसानों को अब समझदारी से काम लेने की जरूरत है ताकि कम बारिश हो तो उन्हें दोहरे नुकसान का सामना न करना पड़े.
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