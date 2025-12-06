Advertisement
बीस दिन तक छुपा रहा कातिल… सच सामने आते ही पहुंचा जेल! गाली देने पर पड़ोसी ने किसान को मौत के घाट उतारा

Damoh Murder Case: दमोह में 20 दिन पुराने अंधे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया. सिंचाई को लेकर हुए विवाद और गाली-गलौज से गुस्साए पड़ोसी किसान ने अधेड़ किसान का हंसिए से कत्ल कर दिया था.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 06, 2025, 08:46 PM IST
ब्लाइंड मर्डर की सुलझी गुत्थी
Damoh Blind Murder Mystery: एमपी के दमोह जिले में हुए सनसनीखेज अंधे हत्याकांड का पुलिस ने आखिरकार गुत्थी सुलझा ली है. घटना के पूरे 20 दिन बाद आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है. बीस दिन पहले जबेरा थाना क्षेत्र के पुरनहाऊ गांव में एक अधेड़ किसान का शव उसकी खेत की झोपड़ी के पास मिला था. हालात देखकर साफ था कि यह सामान्य मौत नहीं, बल्कि हत्या है. शव मिलने के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी और पुलिस के लिए यह केस एक बड़ा चैलेंज बन गया था.

मृतक किसान की पहचान बेनी खड़ेरे के रूप में हुई थी. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को शक मृतक के पड़ोसी किसान पर गहराने लगा. पुलिस के मुताबिक, बेनी के खेत से लगा चुन्नू उर्फ रवि रैकवार का खेत है और दोनों खेती-किसानी करते थे. 15 नवंबर को सिंचाई को लेकर दोनों में कहासुनी हुई थी, हालांकि तब मामला शांत हो गया. लेकिन उसी शाम जब रवि अपने खेत जा रहा था, बेनी ने फिर उसे गालियां दीं. आसपास कोई और न देखकर रवि ने मौके का फायदा उठाया और हंसिए से बेनी की गर्दन पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

गांव में फैली दहशत
अगली सुबह बेनी का शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर रवि को हिरासत में लिया. पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. 20 दिन से चल रही यह गुत्थी सुलझने के बाद गांव में फैली दहशत और अफवाहों पर भी विराम लग गया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

damoh murder case

