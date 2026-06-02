दमोह में लव जिहाद...15 साल तक प्यार का वादा, फिर शादी कहीं और, युवती के जहर खाने के बाद खुला राज

Damoh News: मध्य प्रदेश के दमोह में एक बार फिर लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक हिंदू युवती पिछले 15 वर्षों से एक विशेष समुदाय के युवक द्वारा शोषण का शिकार हो रही थी. उसे शादी के झूठे वादे करके बहलाया गया. इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने जहर खा लिया और उसे आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया. इसके बाद युवती ने जो राज खोले उससे हड़कंप मच गया.

प्यार के जाल में फंसाकर शोषण

दरअसल, बीती रात एक युवती जहर खाने के बाद जिला अस्पताल पहुंची. जब उसका इलाज चल रहा था तो अस्पताल के कर्मचारियों ने उससे ऐसा कदम उठाने की वजह पूछी. इसके बाद इतनी देर रात होने के बावजूद अस्पताल परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई. हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों से जुड़े लोग भी अस्पताल पहुंच गए, जिसके चलते वहां पुलिस बल तैनात करना पड़ा. पीड़िता के अनुसार दमोह के पठानी मोहल्ले का रहने वाला शाहबाज खान उसका शोषण कर रहा था. उसका आरोप है कि शाहबाज ने पहले उसे प्यार के जाल में फंसाया और फिर शादी के झूठे वादे करके उसे बहलाया-फुसलाया. इसी धोखे का इस्तेमाल करके वह लगातार उसका शोषण करता रहा.

आरोपी ने कहीं और कर ली शादी

पीड़िता ने आगे बताया कि 15 साल की लंबी अवधि बीत जाने के बाद आरोपी ने अपने ही समुदाय की एक अन्य लड़की से शादी कर ली. जब पीड़िता को इस बात का पता चला तो वह आरोपी के घर गई. लेकिन उसका आरोप है कि शाहबाज के घर पर उसके साथ शारीरिक मारपीट की गई और उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया. इसके अलावा उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई.

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चारों तरफ से मिली निराशा

पीड़िता का कहना है कि उसने अपने साथ हुई ज़्यादतियों के बारे में CM हेल्पलाइन और जिला SP, दोनों जगह शिकायतें दर्ज कराई थीं, और यहां तक कि वह कोतवाली पुलिस स्टेशन के भी कई चक्कर लगा चुकी थी. लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया. जब उसे हर तरफ से पूरी तरह निराशा ही हाथ लगी, तो उसे अपनी जान देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं सूझा, और इसके बाद उसने जहर खा लिया.

शाहबाज की गिरफ़्तारी की मांग

इस घटना के सामने आने के बाद हिंदू संगठन के सदस्य अस्पताल पहुंचे और हिंदू लड़की के साथ हुई घटनाओं को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया. अस्पताल में बनी स्थिति को देखते हुए स्टेशन इंचार्ज मौके पर पहुंचे और एक महिला अधिकारी के माध्यम से पीड़िता का बयान दर्ज करवाया. इसके अलावा पीड़िता का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाने के लिए तहसीलदार को भी बुलाया गया. इस बीच हिंदू नेताओं ने इस मामले में आरोपी शाहबाज की गिरफ़्तारी की मांग की.

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