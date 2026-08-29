दमोह में नेपाली मोमोज दुकानदारों के दो गुटों में बवाल, जमकर मारपीट, 4 घायल

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Nepali Momo News: दमोह में बीती रात मोमोज की दुकान चलाने वाले दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई. घटना शहर के किल्लाई नाका क्षेत्र की है, जहां राखी के त्योहार के चलते काफी भीड़ थी. इसी दौरान एक मोमोज शॉप पर दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ. देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया. जानकारी के मुताबिक, दोनों पक्षों के लोग नेपाल के रहने वाले हैं और दमोह शहर में अलग-अलग जगहों पर मोमोज की दुकानें चलाते हैं. एक ही कारोबार होने के कारण उनके बीच प्रतिस्पर्धा भी रहती है.
बताया जा रहा है कि विवाद पैसे के लेनदेन को लेकर शुरू हुआ था. एक पक्ष के लोग अपनी दुकान बंद करने के बाद किल्लाई नाका स्थित दूसरे पक्ष की मोमोज शॉप पर पहुंचे थे. यहां किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस होने लगी. विवाद बढ़ने के बाद दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई. घटना में दोनों पक्षों से दो-दो लोग घायल हुए हैं. झगड़े की सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. इसके बाद घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल दमोह पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है.
पुलिस मामले की जांच में जुटी
घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस विवाद की असली वजह और मारपीट में शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. घायलों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. वहीं, जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है. इस घटना के बाद किल्लाई नाका क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव और अफरातफरी की स्थिति बनी रही. स्थानीय लोगों के मुताबिक, मोमोज का कारोबार करने वाले कुछ दुकानदारों के बीच पहले भी छोटी-मोटी कहासुनी होती रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है.
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