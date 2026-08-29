दमोह में नेपाली मोमोज दुकानदारों के दो गुटों में बवाल, जमकर मारपीट, 4 घायल

पुलिस मामले की जांच में जुटी

घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस विवाद की असली वजह और मारपीट में शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. घायलों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. वहीं, जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है. इस घटना के बाद किल्लाई नाका क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव और अफरातफरी की स्थिति बनी रही. स्थानीय लोगों के मुताबिक, मोमोज का कारोबार करने वाले कुछ दुकानदारों के बीच पहले भी छोटी-मोटी कहासुनी होती रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है.