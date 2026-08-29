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दमोह में नेपाली मोमोज दुकानदारों के दो गुटों में बवाल, जमकर मारपीट, 4 घायल

Damoh News: दमोह के किल्लाई नाका क्षेत्र में मोमोज की दुकान चलाने वाले दो पक्षों के बीच पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, जिसमें चार लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByMahendra DubeyEdited ByManish kushawah
Published: Aug 29, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 08:37 AM IST
दमोह में नेपाली मोमोज दुकानदारों के दो गुटों में बवाल, जमकर मारपीट, 4 घायल
Image Credit: ZEE MEDIA

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