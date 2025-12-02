सावधान: मदद के बहाने ATM बदलकर निकाले बुजुर्ग के पैसे, जरा सी चूक पड़ी भारी

New Method of ATM Fraud: एमपी बुजुर्ग से एटीएम बदलकर ठगी करने का मामला सामने आया है, बताया जा रहा है कि मदद के बहाने पूरी घटना को अंजाम दिया गया है.
Damoh News: बैंक और खास तौर पर एटीएम से पैसे निकालते वक्त सतर्क और सावधान रहने की जरुरत है, पुलिस और बैंक भी लोगों से अपील करती है, लेकिन लोगों की जरा सी चूक उन्हें बदमाशों का शिकार बना देती है. एमपी के दमोह जिले से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पथरिया में भी एक बुजुर्ग एक बदमाश का शिकार बन गए और मदद के नाम पर बदमाश ने एटीएम बदलकर करीब 17 हजार रुपए बुजुर्ग के खाते से निकाल लिए, बाद में जब बुजुर्ग को इस घटना का पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह ठगी बड़ी शातिर तरीके से की गई है.
बुजुर्ग के पीछे था बदमाश
बताया जा रहा है कि पथरिया निवासी बुज़ुर्ग बालमुकुंद पटेल अपनी दवाई के लिए पैसे निकालने एसबीआई के एटीएम पहुंचे थे, एटीएम पर भीड़ होने के कारण वे बाहर इंतजार कर रहे थे, इसी दौरान एक युवक उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए था और उनसे बातचीत करता रहा. बुज़ुर्ग के ठीक आगे उसी युवक का नंबर था. युवक पहले एटीएम के भीतर गया और अपने कार्ड से बैलेंस चेक किया, लेकिन रकम कम होने पर वह एक तरफ खड़ा हो गया, जैसे ही बुज़ुर्ग ने अपना एटीएम कार्ड मशीन में डाला, कुछ तकनीकी समस्या दिखाई दी. इसी बहाने युवक ने मदद करते हुए उनका कार्ड तीन बार मशीन में स्वीप कराया, पासवर्ड डलवाया और पलक झपकते ही कार्ड बदल दिया.
17 हजार उड़ा दिए
जब बुज़ुर्ग बार-बार प्रयास करने के बावजूद पैसे नहीं निकाल पाए, तो वे बैंक पहुंचे, वहां उन्हें पता चला कि उनके खाते से 10 हजार और 7 हजार रुपये के दो ट्रांजेक्शन किए जा चुके हैं. यह सुनकर उनके होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत पथरिया थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है. पीड़ित की शिकायत पर थाने में मामला दर्ज किया गया, थाना प्रभारी अमित मिश्रा ने बताया कि एटीएम के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिसमें आरोपी स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है. फुटेज के आधार पर उसकी पहचान कर उसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं.
पीड़ित बालमुकुंद पटेल ने बताया कि युवक ने मदद के नाम पर उनका भरोसा जीता और इसी दौरान कार्ड बदलकर खाते से पैसे निकाल लिए, उन्होंने लोगों से अपील की कि एटीएम उपयोग करते समय किसी अजनबी की सहायता न लें. वहीं इस मामले में थाना प्रभारी अमित मिश्रा ने कहा कि एटीएम में ऐसे घटनाक्रमों पर लोग विशेष सावधानी बरतें. किसी अजनबी को कार्ड छूने या पिन देखने न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें.
दमोह से महेंद्र दुबे की रिपोर्ट
