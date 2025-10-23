दमोह पैर धुलाई कांड में नया मोड़, OBC वर्ग ने अपनी मर्जी से धुले ब्राह्मणों के पैर; कहा- सनातनी परंपरा यही है!

obc washing brahman feet in damoh: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जहां ओबीसी वर्ग के युवक द्वारा ब्राह्मण युवक के पैर सजा के तौर पर धुलवाए गए और वहीं पानी पीने को कहा गया..जहां इस मामले पर एमपी हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाते हुए घटना के आरोपियों पर NSA की कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे वहीं इस पैर धुलवाई कांड के बाद नया मोड़ सामने आया है. सनातनी परंपराओं को जीवंत रखने का हवाला देते हुए जिले के रैकवार मांझी समाज के लोगों ने खुद अपनी मर्जी से न सिर्फ ब्राह्मणों के पैर धोए बल्कि पीछले दिनों हुई घटना पर टिप्पणी भी की जिसके बाद एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है.

क्या है पूरा मामला

पीछले दिनों दमोह जिले के सतरिया गांव में हुए पैर धुलाई कांड के बाद से एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर सामने आई है. यहां सजा के तौर पर नहीं बल्कि आदरपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार ओबीसी वर्ग में आने वाले रैकवार मांझी समाज के लोगों ने खुद अपनी मर्जी से ब्राह्मणों के पैर धोए. ये घटना दमोह के लोको वार्ड में एक प्रतिष्ठित रैकवार समाज के व्यक्ति की मृत्यु पर आयोजित गंगाजली पूजन और ब्राह्मण भोज के दौरान हुआ.

इस आयोजन में शहर भर से ब्राह्मणों को आंमत्रित किया गया था जहां उन्हं आदर सम्मान के साथ भोजन भी कराया गया. इस प्रक्रिया में रैकवार मांझी समाज के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और सकल हिंदू समाज के युवा इकाई के दमोह जिलाध्यक्ष मोंटी रैकवार ने भी हिस्सा लिया.

"सनातन परम्परा को तोड़ने का काम..."

रैकवार मांझी समाज के लोगों ने कहा कि "ये सनातन की परम्परा है और इसे तोड़ने के लिए ओबीसी वर्ग का सहारा लेकर कुछ लोग सामाजिक तानाबाना तोड़ना चाहते हैं. ये प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है और उनके पुरखे इसे निभाते चले आ रहे हैं और वो अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ा रहे है. वहीं जिस परिवार में ये सब हुआ उस परिवार के सदस्य भी इसे सनातनी परम्परा का हिस्सा बताते हुए कहते है कि जो उनके पुरखे करते आए वो भी वही कर रहे हैं."

"अपनी मर्जी से परंपरा का पालन..."

वहीं इस आयोजन में उपस्थित ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि किसी पर ऐसे पैर धोने के लिए दबाव नहीं डाला गया है. लोग सदियों से अपनी मर्जी से इस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं लेकिन जिस तरह से प्लांड तरीके से सतरिया में लोगों ने ब्राह्मणों को मोहरा बनाया वो समाज के लिए ठीक नहीं है.वहीं परंपरा का पालन करने वाले पंडित भी कहते है कि उनके लिए ये नई बात नहीं है लेकिन जब युवा पीढ़ी इस प्रक्रिया को करती है तो कहीं न कहीं ये सनातन की संस्कृति की रक्षा जैसा जरूर लगता है.

इस घटना को मिल सकता है नया रूप

सतरिया में हुए कांड के बाद जिस तरीके से ओबीसी वर्ग द्वारा मोर्चा प्रदर्शन हुआ और अब इस तरह से सार्वजनिक रूप से पैर धुलाई, कहीं न कहीं फिर बबाल की वजह बन सकती है. अनुमान है कि एक बार फिर से इस घटना को नया मोड़ देकर सियासी बयानबाजी की जाए. हालांकि मांझी समाज के नेता साफ कहते है कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए समाज को खंडित करने का काम कर रहे है और ऐसा करने से समाज टूटेगा और सनातनी आपस में बट जायेंगे. रिपोर्ट: महेंद्र दुबे, दमोह

