Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /दमोह
  • /कभी मुस्कान, कभी प्रियंका बन लड़कों को फंसाता था रत्नेश; प्यार में पागल थे दर्जनों लड़के! शादी का झांसा देकर ऐंठे लाखों

कभी मुस्कान, कभी प्रियंका बन लड़कों को फंसाता था रत्नेश; प्यार में पागल थे दर्जनों लड़के! शादी का झांसा देकर ऐंठे लाखों

एमपी के दमोह से ठगी का एक अलग तरह का मामला सामने आया है. इस शातिर ठग ने एक दो नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों को शिकार बनाया है और लाखों की ठगी अलग-अलग लोगों से की है. ये ठग खुद को मुस्कान बताता था और हुबहू लड़की की आवाज निकालकर लोगों को ठगने का काम करता था.

Written ByMahendra Dubey
Published: Jul 14, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:18 PM IST
कभी मुस्कान, कभी प्रियंका बन लड़कों को फंसाता था रत्नेश; प्यार में पागल थे दर्जनों लड़के! शादी का झांसा देकर ऐंठे लाखों

About the Author

Mahendra Dubey

Mahendra Dubey

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रिश्तों को कलंकित करने वाली वारदात, सगे चाचा ने नाबालिग भतीजी को बनाया हवस का शिकार
Sidhi news1 hr ago
2
Congress leader Jitu patwari1 hr ago
3
MP Breaking News LIVE3 hrs ago
4
Madhya Pradesh UCC3 hrs ago
5
Dhar Bhojshala case2:12 AM IST