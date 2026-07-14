/कभी मुस्कान, कभी प्रियंका बन लड़कों को फंसाता था रत्नेश; प्यार में पागल थे दर्जनों लड़के! शादी का झांसा देकर ऐंठे लाखों

एक मां ने बताई ठगी की कहानी: मामले में एक अन्य पीड़ित लड़के की मां ने बताया कि आरोपी उनके बेटे से फोन पर छुप-छुपकर बातें करता था. बाद में उसने खुद को 'प्रियंका' बताते हुए मां से भी बात की. बातचीत के दौरान उसने खुद को तेंदूखेड़ा में एक बड़ी नौकरी पर होने का दावा किया और कहा कि माता-पिता की मौत के कारण वह 4 महीने बाद शादी करेगी. खुद को बड़ी मुसीबत में बताते हुए और 6 महीने से सैलरी न मिलने का बहाना बनाकर पैसे मांगना शुरू किया. शादी के झांसे में आकर पीड़ित परिवार ने अपने बेटे के कहने पर करीब 30 से 40 हजार रुपये आरोपी के खाते में भेज दिए. जब भी वे फोटो या वीडियो कॉल की मांग करते, तो वह टालमटोल कर देता था और केवल व्हाट्सऐप पर एक लड़की की फोटो भेजी थी. पुलिस कार्रवाई के बाद खुलासा हुआ कि जिससे वे लड़की समझकर बात कर रहे थे, वह असल में एक लड़का (पुरुष) है. पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है.