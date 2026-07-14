/कभी मुस्कान, कभी प्रियंका बन लड़कों को फंसाता था रत्नेश; प्यार में पागल थे दर्जनों लड़के! शादी का झांसा देकर ऐंठे लाखों

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मध्य प्रदेश के दमोह से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पुलिस प्रशासन से लेकर आम जनता तक के होश उड़ा दिए हैं. अमूमन तौर पर आपने साइबर ठगी और ऑनलाइन फ्रॉड के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन दमोह के तेंदूखेड़ा में एक युवक ने 'हनीट्रैप' और डिजिटल ठगी का अनोखा ताना-बाना बुना. यह शातिर ठग 'मुस्कान' बनकर सोशल मीडिया और फोन कॉल पर घूम रहा था, जिसने शादी का झांसा देकर सैकड़ों युवाओं और उनके परिवारों को लाखों रुपये का चूना लगाया. अब यह कथित 'मुस्कान' पुलिस की सलाखों के पीछे है और इसकी असलियत जानकर हर कोई हैरान है.
दमोह जिले के तेंदूखेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने जब इस मामले की गहराई से जांच की, तो सामने आया कि जिस 'मुस्कान' के प्यार में दर्जनों लड़के पागल थे, वह कोई लड़की नहीं, बल्कि भीलवाड़ा गांव का रहने वाला रत्नेश गौंड है. रत्नेश दिखने में भले ही एक साधारण ग्रामीण युवक हो, लेकिन उसका दिमाग किसी शातिर अपराधी से कम नहीं था. वह फोन पर हुबहू लड़कियों की आवाज निकालकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था.
BNS की धारा 318 और 319 के तहत मामला दर्ज
दमोह के पुलिस अधीक्षक (SP) आनंद कलादगी ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया, 'तेंदूखेड़ा थाने में कई आवेदकों (जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे) ने शिकायत दर्ज कराई थी. एक व्यक्ति 'मुस्कान' नाम की महिला बनकर पुरुषों से बात करता था और उन्हें शादी का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करता था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रत्नेश गौंड को भीलवाड़ा से हिरासत में लिया. आरोपी वॉइस-ओवर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर महिलाओं की आवाज में बात करता था. उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318 और 319 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.'
ठगी की पूरी कहानी
ऐसे बुना जाता था जाल: शिकायतकर्ताओं के अनुसार, रत्नेश सोशल मीडिया (जैसे व्हाट्सऐप) पर किसी अन्य लड़की की खूबसूरत तस्वीरें भेजता था. जब कोई युवक उसके जाल में फंस जाता, तो वह उससे शादी करने का वादा करता था. ग्रामीण परिवेश के लड़के उसकी सुरीली आवाज और शादी के झांसे में आकर इस कदर दीवाने हो जाते थे कि वे अपने परिवार को भी इसमें शामिल कर लेते थे.
विश्वास जीतने का खेल: रत्नेश खुद को कभी नर्स तो कभी किसी अन्य सरकारी या निजी विभाग में कार्यरत बताता था. वह लड़कों के साथ-साथ उनके माता-पिता से भी बड़ी आत्मीयता से बात करता था, जिससे परिजनों को भी उस पर पूरा भरोसा हो जाता था.
पैसे ऐंठने के बहाने: एक बार जब परिवार जाल में फंस जाता, तो वह अलग-अलग बहाने बनाकर पैसे मांगना शुरू करता था. कभी 'गाड़ी का नाम ट्रांसफर कराना है और पैसे कम पड़ गए हैं' तो कभी 'फाइल सुधरवानी है' जैसे बहाने बनाकर वह हजारों रुपये सीधे अपने खाते में ट्रांसफर करवा लेता था.
पीड़ितों की आपबीती
जैसे ही रत्नेश गौंड की गिरफ्तारी की खबर क्षेत्र में फैली, तेंदूखेड़ा थाने में पीड़ितों का तांता लग गया. ग्रामीणों ने एक-एक कर इस कथित मुस्कान के काले कारनामों को उजागर किया. किसी ने गल्ला-पानी बेचकर पैसे दिए, तो किसी ने चीजें गिरवी रखकर पैसे दिए. इतना ही नहीं बाद में धमकियां देने लगा.
पीड़ित मामा की कहानी: एक पीड़ित के मामा ने बताया कि उनके भांजे को मुस्कान लगातार फोन करती थी और शादी का प्रस्ताव दिया. बाद में उसने गाड़ी के नाम ट्रांसफर के लिए ₹2000 और नौकरी की फाइल उठाने के नाम पर ₹3000 ऐंठ लिए. जब वे पुलिस थाने पहुंचे, तो पता चला कि मुस्कान असल में रत्नेश गौंड है.
एक बेबस मां का दर्द: थाने पहुंची एक बुजुर्ग महिला ने रोते हुए बताया कि ठग ने खुद को नर्स बताया और उनके बेटे से शादी का नाटक किया. उसने 'फाइल सुधरवाने' और अन्य जरूरतों के नाम पर उनसे करीब ₹30,000 ठग लिए. महिला ने बताया, 'हमने अपना गल्ला-पानी बेचकर, चीजें गिरवी रखकर उसे पैसे दिए. जब हमने शादी की बात की, तो उसने हमें और हमारे पूरे परिवार को जान से मारने और बर्बाद करने की धमकी दी.'
एक मां ने बताई ठगी की कहानी: मामले में एक अन्य पीड़ित लड़के की मां ने बताया कि आरोपी उनके बेटे से फोन पर छुप-छुपकर बातें करता था. बाद में उसने खुद को 'प्रियंका' बताते हुए मां से भी बात की. बातचीत के दौरान उसने खुद को तेंदूखेड़ा में एक बड़ी नौकरी पर होने का दावा किया और कहा कि माता-पिता की मौत के कारण वह 4 महीने बाद शादी करेगी. खुद को बड़ी मुसीबत में बताते हुए और 6 महीने से सैलरी न मिलने का बहाना बनाकर पैसे मांगना शुरू किया. शादी के झांसे में आकर पीड़ित परिवार ने अपने बेटे के कहने पर करीब 30 से 40 हजार रुपये आरोपी के खाते में भेज दिए. जब भी वे फोटो या वीडियो कॉल की मांग करते, तो वह टालमटोल कर देता था और केवल व्हाट्सऐप पर एक लड़की की फोटो भेजी थी. पुलिस कार्रवाई के बाद खुलासा हुआ कि जिससे वे लड़की समझकर बात कर रहे थे, वह असल में एक लड़का (पुरुष) है. पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है.
पुलिस भी रह गई दंग
पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने आरोपी से बात की, तो वह पुलिसकर्मियों के सामने भी हुबहू लड़कियों की आवाज निकालने लगा. उसकी इस कला को देखकर खुद पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए. रत्नेश ने स्वीकार किया कि उसने इतने लोगों को ठगा है कि अब उसे खुद भी पीड़ितों की सही संख्या याद नहीं है. फिलहाल, दमोह पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से विवेचना कर रही है. पुलिस का अनुमान है कि आने वाले दिनों में कई और पीड़ित सामने आ सकते हैं, जिससे ठगी का यह आंकड़ा और बड़ा हो सकता है.